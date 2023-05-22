Никогда не курила: женщина назвала первый симптом рака легких, который проигнорировала

Женщина из Англии рассказала, что у нее диагностировали рак легких четвертой стадии, несмотря на то, что она никогда не брала в руки сигарету.

49-летняя Наташа Лавридж была ошеломлена, когда в декабре у нее диагностировали это заболевание, и теперь хочет привлечь внимание других людей. Об этом пишет nypost.com.

Лавридж, учительница начальных классов, вспоминает, что одним из ее первых симптомов было забавное дыхание в июне в прошлом году. Она вспомнила, как ее дыхание звучало так, будто она "проглотила пищащую собачью игрушку", и что ее голос был более хриплым, чем обычно.

Но эти симптомы ненадолго прошли, поэтому она списала это на стресс. Только в августе они вернулись вместе с кашлем, поэтому она обратилась к врачам. Они отправили ее в больницу, где ей сделали рентген, который показал, что у нее в легких новообразования.

Женщина назвала первый симптом рака легких, который игнорировала / Фото: Pexels

При дальнейшем обследовании они также обнаружили некоторые странные вещи в ее лимфатических узлах, а позже врачи подтвердили, что у нее действительно был рак легких.

Женщина призналась, что была в шоке, получив этот диагноз, поскольку всегда вела здоровый образ жизни — не курит и придерживается преимущественно растительной диеты.

"Я слишком молода, я не курю, я в хорошей форме, я бегала, много ходила по холмам, каталась на велосипеде, много занималась йогой и я питаюсь преимущественно растительной пищей", — поделилась она.

Наташа Лавридж / Фото: nypost.com

Однако врачи сказали ей, что рак, скорее всего, связан с генной мутацией, которая называется EGFR+. EGFR (рецептор эпидермального фактора роста) – это белок, который расположен на клетках, помогая им расти, но если есть мутация в гене, он может расти слишком сильно, что может вызвать рак, по данным Американской ассоциации легких.

Многие, у кого диагностирован рак EGFR+, не курят в прошлом, как и Лавридж.

В настоящее время 49-летняя женщина принимает препарат, блокирующий рост рака, под названием осимертиниб, который, по ее словам, уже показал уменьшение ее первичной опухоли на 25%.

Неясно, каков ее прогноз, но она не позволяет ничему остановить ее цель к выздоровлению: "То, что у вас рак, не означает, что ваша жизнь должна остановиться, потому что на самом деле это не так".

Наташа добавила, что рак изменил ее взгляды на жизнь.

"После того, как мне поставили этот диагноз, он полностью переосмыслил все. Это полностью изменило мою жизнь. Я благодарна за каждый день и нахожу столько удовольствия даже в самых маленьких вещах", — добавила она.

Напомним, женщина показала зудящее пятнышко между пальцами ног, оказавшееся смертельно опасным раком. У нее диагностировали акральную меланому.

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