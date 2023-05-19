Женщина показала зудящее пятнышко между пальцами ног, оказавшееся смертельно опасным раком - фото

Эми Джардан было 40 лет, когда ей сказали, что у нее акральная меланома, обычно развивающаяся на руках, ногах, ногтях рук или ног.

Женщина, у которой появилось болезненное пятно между пальцами ног, рассказала о своем ужасе после того, как оказалось, что это смертельный рак. Об этом пишет today.com.

Испытание Эми началось, когда она почувствовала сильный зуд между пальцами ног. Она попыталась избавиться от зуда, почесав, но он не исчезл, поэтому Эми присмотрелась и увидела маленькое пятнышко с кольцами вокруг него и шершавыми краями.

"Я подумала: Это интересно. Я никогда раньше этого не замечала. На следующей неделе у меня была назначена встреча с моим врачом по другому вопросу. Я говорила с ней об этом. Она сказала: "Это ничего страшного. Не беспокойтесь об этом".

Акральная меланома / Фото: today.com

Ее врач направил ее на биопсию, чтобы убедиться, а позже Эми позвонили и сказали, что у нее меланома.

Конкретным диагнозом являлся редкий рак, называемый акральная меланома, который может развиваться на руках, ногах, ногтях рук или ног.

Эмми сказала, что была шокирована этой новостью.

"Я быстро села… Диагноз мне поставили в 2015 году, январь, февраль. Моя мать умерла 12 декабря от рака. Шесть месяцев назад моей сестре диагностировали другой вид рака".

Ей сделали операцию по удалению язвы и окружающих ее тканей.

Ярая легкоатлетка была вынуждена в течение месяца не бегать, чтобы не нагружать ногу, однако после периода восстановления ей удалось пробежать два полумарафона вскоре после операции.

Эми должна регулярно проходить обследование на наличие рака кожи, но, к счастью, пока ничего не обнаружено.

Напомним, врачи назвали 7 признаков рака толстой кишки. Этот вид часто называют "тихим убийцей" из-за его трудно проявляющихся симптомов.

Читайте также: