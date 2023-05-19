В Сумской области в результате атаки беспилотников погибли трое энергетиков

В Сумской области при осмотре линии электропередачи погибли трое энергетиков.

Трагическое событие произошло 19 мая.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

"При осмотре воздушной линии 35 кВ "Юнаковка — Большая Рыбица" погибли трое работников АО "Сумыоблэнерго". Обстоятельства выясняются. В районе продолжаются боевые действия", — говорится в сообщении.

В Сумской областной военной администрации уточнили, что, по предварительной информации, трое работников "Сумыоблэнерго" погибли в результате вражеской атаки беспилотников.

Отмечается, что энергетики погибли при поиске места повреждения воздушной линии.

Напомним, В четверг, 18 мая, захватчики атаковали шесть общин Сумщины. В регионе зафиксировано 62 взрыва и 10 обстрелов.