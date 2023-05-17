Врачи назвали 7 признаков рака, получившего название "тихий убийца"

Все больше людей в возрасте до 55 лет болеют раком толстой кишки, чем когда-либо раньше, но эксперты говорят, что есть несколько главных признаков, которые могут помочь обнаружить его на ранней стадии и получить правильное лечение.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Эта форма рака, при которой после прохождения четвертой стадии выживает менее одного из 10, возникает в железах, выстилающих толстую кишку, часто начиная с доброкачественного ранее полипа.

Его также иногда называют колоректальным раком.

Хотя традиционно считается, что это тип, который в основном поражает стариков, исследование, опубликованное в прошлом году, показало, что возрастной профиль больных значительно изменился за последние четверть века.

Каждый пятый случай рака толстой кишки, диагностированный сегодня, затрагивает людей младше 55 лет по сравнению с одним из 10 случаев в 1990-х годах.

К счастью, если его обнаружить на ранней стадии, его можно вылечить, потому как никогда важно знать о ранних признаках рака.

Врачи говорят, что есть семь симптомов, на которые следует обратить внимание:

Кровь в стуле

Выявление крови в стуле является одним из самых распространенных признаков рака толстой кишки.

Хотя небольшое количество разовых кровотечений во время похода в туалет не является чем-то необычным, что-то более устойчивое или сопровождающееся другими симптомами этого списка потенциально может являться признаком проблем с толстой кишкой.

Как и при всех формах рака кишечника, врачи советуют всем, у кого обнаружена кровь в фекалиях, на туалетной бумаге, а также розовая вода в туалете в течение более трех недель, следует обратиться к своему врачу общей практики, чтобы проверить его.

Тонкий и жидкий стул

Еще один симптом в списке, связанный с туалетом, чрезвычайно редкий стул в течение длительного периода может указывать на то, что что-то происходит в кишечнике.

Поскольку все твердые телесные отходы проходят через толстую кишку, повышенное давление может быть применено, если есть какие-либо препятствия на пути, такие как полип, нарост или опухоль.

Это приводит к тому, что стул становится более редким и сжатым, чем обычно, и может быть целесообразным обратиться к врачу, если это происходит неоднократно.

Один из симптомов рака толстой кишки – тонкий стул / Фото: Pexels

Внезапная потеря веса

Хотя это может произойти по многим медицинским причинам, по мнению врачей, резкая и непонятная потеря веса является одним из явных симптомов рака толстой кишки.

Одной из причин этого является количество энергии, потребляемой раковыми клетками, и то, как это может изменить способ превращения организмом пищи в энергию.

Реакция иммунной системы раком также может сжигать энергию и приводить к потере веса, тогда как запор, вызванный воспалением в толстой кишке, также может изменить привычки в пище.

Усталость

Это также вызвано раковыми клетками, использующими энергию организма, и вдобавок этому способствует кровотечение, вызванное их ростом в толстой кишке.

В сочетании с некоторыми симптомами, описанными выше, усталость может являться признаком рака толстой кишки.

Боль в животе

Существует много нераковых причин спазмов или дискомфорта в животе, таких как геморрой и синдром раздраженного кишечника.

Но внезапно появляющаяся боль в этой области может свидетельствовать о более серьезных проблемах в толстой кишке.

Следует обратиться к врачу, если это соответствует вашим симптомам.

Боль в животе может свидетельствовать о серьезных проблемах в толстой кишке. / Фото: pixabay.com

Ночная потливость

Люди с разными формами рака могут страдать потоотделением в ночное время, и это тоже симптом рака толстой кишки.

Майкл Сапиенца, генеральный директор Альянса по борьбе с колоректальным раком в США, недавно сказал журналу Men's Health Magazine, что это касается "подавляющего большинства пациентов с раком толстой кишки", с которыми общается его благотворительная организация.

И это несмотря на то, что он один из наименее известных из всех симптомов.

Запор и диарея

По словам экспертов, почти все люди с раком толстой кишки и раком кишечника замечают изменения в своих привычках пользоваться туалетом.

Запор может быть вызван раком толстой кишки, сужающей кишечник, что вызывает непроходимость и означает, что стул не может пройти.

Между тем, диарея может возникнуть из-за переполнения жидкости в кишечнике, когда орган становится непроходимым.

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