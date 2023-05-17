Врачи назвали 7 признаков рака, получившего название "тихий убийца"

Рак толстой кишки часто называют "тихим убийцей" из-за его трудно проявляющихся симптомов.
Все больше людей в возрасте до 55 лет болеют раком толстой кишки, чем когда-либо раньше, но эксперты говорят, что есть несколько главных признаков, которые могут помочь обнаружить его на ранней стадии и получить правильное лечение.
Об этом пишет mirror.co.uk.
Эта форма рака, при которой после прохождения четвертой стадии выживает менее одного из 10, возникает в железах, выстилающих толстую кишку, часто начиная с доброкачественного ранее полипа.
Его также иногда называют колоректальным раком.
Хотя традиционно считается, что это тип, который в основном поражает стариков, исследование, опубликованное в прошлом году, показало, что возрастной профиль больных значительно изменился за последние четверть века.
Каждый пятый случай рака толстой кишки, диагностированный сегодня, затрагивает людей младше 55 лет по сравнению с одним из 10 случаев в 1990-х годах.
К счастью, если его обнаружить на ранней стадии, его можно вылечить, потому как никогда важно знать о ранних признаках рака.
Врачи говорят, что есть семь симптомов, на которые следует обратить внимание:
Кровь в стуле
Выявление крови в стуле является одним из самых распространенных признаков рака толстой кишки.
Хотя небольшое количество разовых кровотечений во время похода в туалет не является чем-то необычным, что-то более устойчивое или сопровождающееся другими симптомами этого списка потенциально может являться признаком проблем с толстой кишкой.
Как и при всех формах рака кишечника, врачи советуют всем, у кого обнаружена кровь в фекалиях, на туалетной бумаге, а также розовая вода в туалете в течение более трех недель, следует обратиться к своему врачу общей практики, чтобы проверить его.
Тонкий и жидкий стул
Еще один симптом в списке, связанный с туалетом, чрезвычайно редкий стул в течение длительного периода может указывать на то, что что-то происходит в кишечнике.
Поскольку все твердые телесные отходы проходят через толстую кишку, повышенное давление может быть применено, если есть какие-либо препятствия на пути, такие как полип, нарост или опухоль.
Это приводит к тому, что стул становится более редким и сжатым, чем обычно, и может быть целесообразным обратиться к врачу, если это происходит неоднократно.
Внезапная потеря веса
Хотя это может произойти по многим медицинским причинам, по мнению врачей, резкая и непонятная потеря веса является одним из явных симптомов рака толстой кишки.
Одной из причин этого является количество энергии, потребляемой раковыми клетками, и то, как это может изменить способ превращения организмом пищи в энергию.
Реакция иммунной системы раком также может сжигать энергию и приводить к потере веса, тогда как запор, вызванный воспалением в толстой кишке, также может изменить привычки в пище.
Усталость
Это также вызвано раковыми клетками, использующими энергию организма, и вдобавок этому способствует кровотечение, вызванное их ростом в толстой кишке.
В сочетании с некоторыми симптомами, описанными выше, усталость может являться признаком рака толстой кишки.
Боль в животе
Существует много нераковых причин спазмов или дискомфорта в животе, таких как геморрой и синдром раздраженного кишечника.
Но внезапно появляющаяся боль в этой области может свидетельствовать о более серьезных проблемах в толстой кишке.
Следует обратиться к врачу, если это соответствует вашим симптомам.
Ночная потливость
Люди с разными формами рака могут страдать потоотделением в ночное время, и это тоже симптом рака толстой кишки.
Майкл Сапиенца, генеральный директор Альянса по борьбе с колоректальным раком в США, недавно сказал журналу Men's Health Magazine, что это касается "подавляющего большинства пациентов с раком толстой кишки", с которыми общается его благотворительная организация.
И это несмотря на то, что он один из наименее известных из всех симптомов.
Запор и диарея
По словам экспертов, почти все люди с раком толстой кишки и раком кишечника замечают изменения в своих привычках пользоваться туалетом.
Запор может быть вызван раком толстой кишки, сужающей кишечник, что вызывает непроходимость и означает, что стул не может пройти.
Между тем, диарея может возникнуть из-за переполнения жидкости в кишечнике, когда орган становится непроходимым.
Напомним, ранее эксперт назвала 5 скрытых признаков боли у собаки, которые владельцы часто не замечают. Умение читать язык тела своей собаки – очень важный навык, который поможет понять, что чувствует пушистый друг.
Читайте также: