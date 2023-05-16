Эксперты назвали полезные и вредные привычки для здоровья глаз

Именно с помощью зрения человек воспринимает большинство информации об окружающем мире, поэтому важно заботиться о здоровье своих глаз.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, примерно четыре из 10 взрослых в Соединенных Штатах имеют высокий риск потери зрения. Но многие глазные заболевания можно вылечить или предотвратить их, сказал доктор Джошуа Эрлих, доцент кафедры офтальмологии и визуальных наук Мичиганского университета.

Об этом пишет The New York Times.

Вот девять распространенных убеждений людей о здоровье глаз и о том, что о них думают эксперты.

Чтение книги или рассмотрение электронного устройства вблизи вредно для ваших глаз

Правда. Наши глаза не приспособлены к длительной фокусировке на объектах, расположенных вблизи нашего лица, сказала доктор Сяоин Чжу, доцент клинического профессора оптометрии и ведущий исследователь близорукости в Колледже оптометрии SUNY в Нью-Йорке. Когда мы это делаем, особенно в детстве, это стимулирует удлинение глазного яблока, что со временем может повлечь близорукость.

Чтобы уменьшить нагрузку на глаза, доктор Чжу рекомендует соблюдать правила 20-20-20: после каждые 20 минут внимательного чтения смотрите не менее 20 секунд на предмет, находящийся на расстоянии не менее 20 футов (6 метров).

Чтение в темноте может ухудшить зрение

Миф. Однако, если освещение настолько тускло, что вам нужно держать книгу или планшет близко к лицу, это может увеличить риски, упомянутые выше, и привести к усталости глаз, что может вызвать боль вокруг глаз и в висках, головные боли и трудности с концентрацией. Но это, как правило, временные симптомы, сказала доктор Чжу.

Больше времени на улице улучшает зрение

Правда. Некоторые исследования (в основном сосредоточенные на детях) показывают, что время на свежем воздухе может снизить риск развития близорукости, сказала Мария Лю, доцент кафедры клинической оптометрии Калифорнийского университета в Беркли. Эксперты не совсем понимают, почему это так, но некоторые исследования показывают, что яркий солнечный свет может побуждать сетчатку производить дофамин, препятствующий удлинению глаз (хотя эти эксперименты в основном проводились на животных, сказала доктор Чжу).

Избыток ультрафиолета может нанести вред зрению

Правда. Есть причина, почему эксперты говорят, что не стоит смотреть на солнце. Слишком сильное влияние ультрафиолетовых лучей A и B на солнце может "нанести необратимое повреждение" сетчатки, сказал доктор Эрлих. Это также может увеличить риск развития катаракты, добавил он.

Слишком сильное влияние ультрафиолетовых лучей A и B на солнце может повлечь за собой необратимое повреждение сетчатки. Фото: The New York Times

Слишком сильное влияние ультрафиолетового света также может увеличить риск развития рака в глазу, сказал доктор Эрлих, хотя этот риск низкий. Ношение солнцезащитных или контактных очков, блокирующих УФ-лучи, может обеспечить защиту.

Перерыв в ношении очков может предотвратить ухудшение зрения

Миф. Некоторые пациенты, которым нужны очки, говорят Сафалу Ханалу, доценту кафедры оптометрии и зрения в Университете Алабамы в Бирмингеме, что они не носят очки все время, поскольку считают, что это ухудшит их состояние. "Это неправда", — сказал он. Если вам нужны очки, вы должны их носить.

Даже немного голубого света от экрана вредит вашим глазам

Миф. В то время как некоторые исследования показали, что влияние голубого света может повредить сетчатку глаза и потенциально вызвать проблемы со зрением со временем, никакие убедительные доказательства не подтверждают, что это происходит при типичном влиянии на людей, сказал доктор Эрлих. Также нет доказательств того, что ношение очков, блокирующих голубой свет, улучшит здоровье глаз, добавил он.

Но экраны могут плохо влиять на зрение другими способами, в частности вызывая сухость глаз, сказал доктор Чжу. "Когда мы смотрим на экран, мы просто не моргаем так часто, как должны", — сказала она, и это может вызвать усталость глаз и временную размытость зрения.

Курение вредно для здоровья глаз

Правда. Результаты исследования в 2011 году связали курение с возрастными заболеваниями глаз у пожилых людей, включая катаракту и возрастную макулярную дегенерацию — болезнь, при которой часть сетчатки разрушается и затуманивает зрение. Токсические химические вещества в сигаретах попадают в кровь и повреждают чувствительные ткани глаз, включая сетчатку, хрусталик и макулу, сказал доктор Ханал.

Морковь полезна для глаз

Правда. Хотя диета, в которой много моркови, не гарантирует вам идеальное зрение, некоторые данные свидетельствуют о том, что питательные вещества в ней полезны для здоровья глаз. Одно большое клиническое испытание, например, выявило, что добавки, содержащие питательные вещества, найденные в моркови, включая антиоксиданты, такие как бета-каротин и витамины С и Е, могут замедлить прогрессирование дегенерации желтого пятна.

Хотя диета, в которой много моркови, не гарантирует вам идеальное зрение, некоторые данные свидетельствуют о том, что питательные вещества в ней полезны для здоровья глаз. Фото: The New York Times

Соблюдение диеты, богатой антиоксидантами, не обязательно предотвращать возникновение заболевания глаз, но это может быть полезным, "особенно для людей с ранней дегенерацией желтого пятна", сказал доктор Эрлих.

Ухудшение зрения является неизбежной частью старения

Миф. Доктор Эрлих сказал, что большинство причин ухудшения зрения во взрослом возрасте, включая возрастную дегенерацию желтого пятна, катаракта и глаукомы, можно предотвратить или вылечить, если их обнаружить рано. Если ваше зрение начинает ослабевать, не отвергайте это как просто старение, — добавил он. По его словам, немедленное посещение офтальмолога (или регулярное, ежегодно) даст вам наилучшие шансы предотвратить эти заболевания.

Ранее мы писали, что размытость зрения, постоянная головная боль и боль в глазах, быстрая утомляемость во время работы за компьютером могут являться признаками повышенного или пониженного внутриглазного давления. В норме глаза не должны болеть, быстро уставать, краснеть, отекать и т.д.

Повышение или снижение внутриглазного давления не является нормой, поэтому требует коррекции. Как правило, сначала пациенту назначают глазные капли, нормализующие глазное давление. Если медикаментозная терапия не приносит нужного результата, рассматривают лазерное или хирургическое лечение.

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