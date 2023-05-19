"Ворскла" одержала непростую победу в УПЛ и сохранила шансы на выход в еврокубки (видео)

Команда Виктора Скрипника справилась с "Кривбассом".
"Ворскла" на своем стадионе минимально обыграла "Кривбасс" в матче 27-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) – 1:0.
Единственный гол полтавчане забили во втором тайме. На 62-й минуте Руслан Степанюк в штрафной соперника ударом головой замкнул подачу, которую выполнил Андрей Бацула.
Руслан Степанюк открывает счет в матче против Кривбасса #Football #UPL #Goals pic.twitter.com/R7n9rMs0jj— Телеканал Setanta Sports Ukraine (@SetantaUkraine) May 19, 2023
"Ворскла" (36 очков) вышла на шестое место в УПЛ. "Кривбасс" (35 баллов) опустился на седьмую строчку. Пятую позицию, которая дает последнюю путевку в еврокубки на следующий сезон, занимает "Александрия" (42 пункта плюс матч в запасе).
В следующем туре подопечные Виктора Скрипника 24 мая сыграют с "Днепром-1", а команда Юрия Вернидуба днем позже будет принимать "Металлист".
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