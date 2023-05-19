"Ворскла" одержала непростую победу в УПЛ и сохранила шансы на выход в еврокубки (видео)

"Ворскла" на своем стадионе минимально обыграла "Кривбасс" в матче 27-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) – 1:0 .

Единственный гол полтавчане забили во втором тайме. На 62-й минуте Руслан Степанюк в штрафной соперника ударом головой замкнул подачу, которую выполнил Андрей Бацула.

"Ворскла" (36 очков) вышла на шестое место в УПЛ. "Кривбасс" (35 баллов) опустился на седьмую строчку. Пятую позицию, которая дает последнюю путевку в еврокубки на следующий сезон, занимает "Александрия" (42 пункта плюс матч в запасе).

В следующем туре подопечные Виктора Скрипника 24 мая сыграют с "Днепром-1", а команда Юрия Вернидуба днем позже будет принимать "Металлист".

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