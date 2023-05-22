Могут ли призвать лицо, являющееся опекуном, как оформить опеку или постоянный уход

Чем отличается опека от ухода за человеком, как оформить опеку или постоянный уход, могут ли мобилизовать опекуна, попечителя, читайте в материале ТСН.ua

С началом полномасштабной войны и всеобщей мобилизации над оформлением опеки или попечительства задумываются те, кто раньше ухаживал за своими близкими, но не закрепил этот статус официально.

Опека, забота и уход над пожилым человеком: в чем разница

В Украине предусмотрены два варианта официальной заботы:

Опека устанавливается над малолетними лицами младше 14 лет, которые являются сиротами или лишены родительской опеки и лицами, признанными недееспособными.

Постоянный уход, попечительство, патронаж устанавливается над несовершеннолетними лицами в возрасте от 14 до 18 лет, которые являются сиротами или лишены родительской опеки и лицами, гражданская дееспособность которых ограничена.

То есть опекун назначается, если лицо признается полностью недееспособным. Попечитель назначается, когда дееспособность человека ограничена.

Над кем можно установить постоянный уход

Согласно закону, оформление постоянного ухода возможно в отношении таких категорий лиц:

За детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет.

За инвалидами I группы или лицами, достигшими 80-летнего возраста.

За инвалидами I или II группы вследствие психического расстройства, которые по заключению врачебной комиссии медицинского учреждения нуждаются в постоянном постороннем уходе.

За другими пожилыми гражданами, инвалидами, детьми-инвалидами и больными, которые по заключению врачебно-консультационной комиссии нуждаются в постоянном постороннем уходе и не способны к самообслуживанию.

Как оформить опеку над недееспособным родственником

Оформить опеку над человеком можно только в том случае, если суд признал его недееспособным лицом. Подать заявление о признании физического лица недееспособным могут члены его семьи, близкие родственники, независимо от их совместного проживания, орган опеки и попечительства, психиатрическое учреждение. Дела о признании физического лица недееспособным суд рассматривает с участием заявителя, лица, в отношении которого рассматривается дело о признании его недееспособным, и представителя органа опеки и попечительства.

Документы, необходимые для суда и органа опеки:

Заявление от будущего опекуна об установлении опеки.

Акт обследования условий жизни недееспособного человека.

Справка о состоянии здоровья человека, справка о состоянии здоровья опекуна.

Акт проверки условий обитания будущего опекуна.

Справка лечебного учреждения о том, что в семье опекуна нет лиц с заболеваниями, препятствующими устройству недееспособного лица.

После того, как суд признал лицо недееспособным, в органы опеки нужно предоставить пакет документов:

Заявление.

Копия и оригинал паспорта.

Медицинская справка.

Автобиография.

Свидетельство о браке (при наличии).

Справка о доходах.

Справка об отсутствии судимости.

Документы о наличии жилплощади.

Согласие семьи на совместное проживание.

Как оформить постоянный уход

Обычно оформление попечительства является достаточно долгой и непростой процедурой. Проще оформить постоянный уход за лицом, которое в нем нуждается, в первую очередь, потому, что нет необходимости в судебном порядке признавать человека недееспособным.

Постоянный уход за пожилыми людьми оформляют только по их просьбе. Если пожилой человек дееспособен и не страдает психическими расстройствами, вполне может себя обеспечить, над ним устанавливается постоянный уход или патронаж.

Для оформления попечительства (патронажа) требуются следующие документы:

Заявление от пенсионера с просьбой о назначении ему попечителя.

Копии паспорта.

Справки о регистрации места жительства.

Документы подтверждающие право собственности на имущество или право пользования имуществом.

Справка врачебной комиссии, подтверждающая необходимость ухода за пожилым человеком.

Справка о состоянии здоровья лица, желающего осуществлять уход.

Могут мобилизовать опекуна или попечителя недееспособного лица

Согласно Закону Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные, которые являются:

Опекунами лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными.

Лицами, занятыми постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы.

Лицами, занятыми постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход.

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