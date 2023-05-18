Чем питаться при заболеваниях кишечника, как улучшить его работу: советы диетолога

Как улучшить работу кишечника, что есть при метеоризме, запорах

Наиболее распространенными воспалительными заболеваниями кишечника является синдром чрезмерного бактериального роста СЧБР. Это когда из-за определенных причин в тонком кишечнике размножаются микроорганизмы так, что колонизируют толстый кишечник. Как следствие, нарушается пищеварение и всасывание, прежде всего жиров и витамина В12. К "популярным" заболеваниям кишечника можно отнести язвенный колит, колит, синдром раздраженного кишечника — хроническое заболевание тонкого и толстого кишечника, проявляющееся болью в животе и нарушением стула. Причины СРК неизвестны, у 70–90 % таких больных наблюдаются психические расстройства.

Работа кишечника зависит как от непосредственного наполнения его содержимым, пищей, так и от раздражений нервных окончаний, через которые передается влияние к центральной нервной системе. Например, если у человека возникают агрессивные эмоции или напряжения, сокращение кишечника становится сильнее и быстрее. Депрессия же, страх, уныние, тревога наоборот расслабляют кишечник и уменьшают его тонус и сокращение. Гормоны со стороны верхних отделов ЖКТ, болезни ЖКТ также провоцируют поход в туалет или наоборот его задержку. Поэтому при тяжелом течении синдрома раздраженного кишечника требуется лечение у гастроэнтеролога, диетолога, психотерапевта.

Диета, по мнению врача терапевта и диетологии Олеси Добрянской "не влияет на воспаление, но она может быть связана со многими симптомами, такими как диарея, запор, вздутие живота, повышенное газообразование, боли в животе. Изменение диеты, особенно во время обострений, может облегчить симптомы, но никак не вылечить.

Как правильно питаться при метеоризме

Метеоризм, или чрезмерное газообразование в кишечнике может быть вызвано болезнями, неправильным питанием, стрессом и т.д. Некоторые пищевые продукты могут также увеличивать образование газов в кишечнике.

Есть определенный список продуктов, которые у многих здоровых людей вызывают усиление метеоризма. Среди них бобовые (горох, чечевица, нут), кукуруза, капуста, виноград, грибы, яблоки, абрикосы, чернослив.

Если хороших бактерий в кишечнике достаточно, эти продукты, по мнению диетологии, можно съедать больше и без последствий.

Бактерии в кишечнике любят сахар и дрожжи, поэтому если газы беспокоят, лучше не есть сладости. Если воспаление кишечника нет, все это временные ограничения до тех пор пока не восстановится нормальный баланс бактерий.

Если метеоризм является спутником хронического или острого воспаления кишечника, нельзя есть:

жареную, острую, жирную и копченую пищу,

сливки, молоко,

капусту,

бобовые — горох, соя, фасоль, чечевицу, кукурузу,

лук и чеснок,

цитрусовые — апельсины, лимоны и грейпфруты,

конфеты,

свежую дрожжевую выпечку,

газированные напитки, квас,

орехи, груши, виноград, изюм.

Симптомом воспаления кишечника могут быть диарея и запоры.

Как питаться при запорах

Чтобы улучшить работу кишечника в таком случае следует исключить из рациона жирное мясо, хлебобулочные изделия из муки высших сортов, бобовые, чеснок, лук, редис, консервы, копчености, рис, манку, макаронные изделия. Не нужно употреблять шоколад, кисель, крепкий чай, а также горчицу, перец, хрен.

При запорах рекомендуют потреблять:

овощные супы,

нежирное мясо и рыбу,

черствый хлеб из муки грубого помола,

кисломолочные продукты,

рассыпчатые каши,

морковь, помидоры, свекла, кабачки, огурцы, цветная капуста, тыква,

ягоды и фрукты,

мед, варенье,

размоченные сухофрукты,

натуральные овощные, фруктовые соки.

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