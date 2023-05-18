ЕС не будет вводить санкции против "Росатома" — CNN

В одиннадцатом пакете санкций ЕС не планирует вводить ограничения против российского "Росатома".

Европейский Союз не намерен вводить санкции против российской государственной атомной компании "Росатом" в своем следующем санкционном пакете.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.

"Хотя страны-члены уменьшают свою зависимость от российской энергии, блок формально не будет нацеливаться на "Росатом" в будущем пакете", – заявил анонимный европейский чиновник.

По его словам, ЕС считает, что "сами санкции" не принесут независимости от российских энергоносители, мол, существуют "другие пути достижения той же цели".

Ожидается, что в конце саммита G7 в Хиросиме будет определено устойчивое обязательство союза по независимости от российских ядерных источников энергии.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что новые ограничения стран Евросоюза могут затронуть компанию "Росатом". Однако ЕС может сделать исключение для некоторых стран, критически зависящих от российских ядерных технологий.

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