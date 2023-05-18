"Подхалим Путина": Джонсон нецензурно высказался в сторону Макрона

На встрече G7 политики нашли общий язык и выпили по виски.
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон однажды очень разозлился на французского президента Эммануэля Макрона, когда тот уехал в Кремль на встречу к Владимиру Путину.
Об этом эпизоде рассказал в колонке для The Guardian бывший помощник британского правительства Гуто Гарри.
Он рассказал, что во время одной из встреч своих помощников Джонсон жестоко высказался по адресу Макрона. Он выругался в его сторону и назвал "подхалимом Путина". По словам Гарри, такое поведение для британского политика несвойственно.
"Я думаю, что Борис называл это (визиты в Путин — ред.) в частных разговорах "тошнотворным". И в то же время, я думаю, что Макрон испытывал напряжение от того, что Борис, казалось , бежал, помогая Украине в военном плане ", — сказал Джонсон.
"По сути, он (Джонсон. – ред.) сказал: "Он (Макрон. – ред.) – это слово из четырех букв, которое начинается на "С", он чудак, он путинский подхалим. Нам нужно с ним разобраться», – вспомнил Гарри.
Эта история окончилась счастливо. На встрече G7 политики нашли общий язык и выпили по виски.
"Я рад сказать, что через несколько недель они, конечно, помирились. Они очень хорошо ладили. Они даже пошли вместе выпить виски на саммите "Большой семерки", – сказал экспомощник.
Напомним, Макрон объявил о создании реестра ущерба от российской агрессии в Украине.
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