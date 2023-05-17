Китайский комик был оштрафован на 2 млн долларов: пошутил об армии

Шутка китайского комика Ли Хаоши, известного под сценическим псевдонимом Хаус, во время выступления в Пекине стоила почти 2 миллиона долларов. Он использовал выражение, связанное с лозунгом Народно-освободительной армии Китая.

Об этом сообщает CNN.

На шутку комика обратила внимание власть после его комедийного шоу в пекинском театре Century в минувшие выходные. После этого Ли отменил все свои выступления, а развлекательная компания Shanghai Xiaoguo Culture Media, занимавшаяся организацией шоу, принесла публичные извинения.

Пекинское муниципальное бюро культуры и туризма сообщило сегодня, что дочерняя компания компании будет оштрафована на 1,91 миллиона долларов, а полученные ею 189 тысяч долларов "незаконного заработка" будут конфискованы – речь идет о прибыли от двух шоу Ли в субботу и воскресенье. Деятельность компании также приостановлена на неопределенный срок, ей запрещено организовывать шоу в столице.

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Международной аудитории шутка Ли может показаться безвредной. Во время шоу он рассказал, как после переезда в Шанхай усыновил двух бродячих собак. Далее он сказал, что их погоня за белкой однажды напомнила ему эти слова: "Хороший стиль работы, способность выигрывать битвы". Это известный лозунг Коммунистической партии Китая, касающийся армии страны.

Эту фразу впервые произнес в 2013 году китайский лидер Си Цзиньпин, также возглавляющий армию, когда он изложил список качеств, которые он требует от военных страны. С тех пор этот лозунг повторялся на разных официальных мероприятиях и в государственных СМИ.

Пекинские власти пришли к выводу, что выступление Ли содержало "сюжет, который является серьезным оскорблением для Народно-освободительной армии и создает негативное общественное влияние".

"Мы никогда не позволим какой-либо компании или отдельному лицу опозорить знаменитый имидж Народно-освободительной армии на сцене в [китайской] столице, никогда не позволим оскорбить глубокие чувства людей к солдатам и никогда не позволим серьезные темы воспринимать как шутку", — говорится в заявлении органа культуры Китая.

Напомним, власти Китая обратились в посольства иностранных государств и международных организаций в Пекине, с просьбой не использовать внешние стены своих зданий для "политической пропаганды", очевидно, из-за многочисленных знаков поддержки Украины.

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