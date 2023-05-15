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Спецпредставитель Китая едет в Украину: СМИ назвали дату визита

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Спецпредставитель Китая едет в Украину: СМИ назвали дату визита

В Украину планирует приехать китайский политик для "политического урегулирования" войны в Украине. / Фото: pixabay.com

Кроме Украины, китайский политик посетит Польшу, Францию и Германию.

Специальный представитель Китая по "политическому урегулированию" войны агрессорки РФ против Украины Ли Хуэй посетит Украину 16-17 мая. Эта поездка станет частью его многодневного турне.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя украинского правительства.

Отмечается, что представитель Китая прибудет в Украину 16 мая. Визит продлится два дня – до 17 мая. Дополнительную информацию украинский чиновник предоставлять отказался.

Кроме Украины, китайский дипломат посетит Польшу, Францию и Германию. По словам Пекина, поездка в ряд стран направлена на обсуждение "политического урегулирования" войны в Украине.

Между тем представитель Министерства иностранных дел КНР заявил, что подробности маршрута Ли будут опубликованы "должным временем".

Как сообщалось, CNN сообщало, что спецпредставитель Китая во время своего турне по Европе посетит также и Россию.

Напомним, о визите представителя КНР в Украину стало известно телефонный разговор китайского лидера Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским в прошлом месяце. Это был первый личный контакт лидеров Китая и Украины с самого начала полномасштабного вторжения России.

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Дата публикации
Просмотры
824
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