Мужчине исполнилось 107 лет: в чем секрет долголетия

Старейший житель Новой Зеландии отметил свое 107-летие и раскрыл секрет долголетия.

Об этом сообщает Daily Mail.

Джек Коу родился 11 мая 1916 года. Недавно новозеландец праздновал 107-й день рождения вместе с семьей и сотрудниками дома престарелых "Святой Иоанн", где он живет.

Одним из угощений на празднике был торт в виде карамельного попкорна. Мужчина назвал карамельный попкорн и пиво главными секретами своего долголетия.

Коу переехал в дом престарелых всего четыре месяца назад. До этого он жил самостоятельно, однако из-за ухудшения зрения это стало невозможным – мужчине нужна помощь.

Мужчина родился и провел большую часть жизни в городке Буллс. В 1950 году вместе с женой Торой он построил дом, где они воспитали двоих детей. Во время Второй мировой войны Коу охранял авиабазу в Новой Каледонии. Позже он имел бизнес по покраске и декорированию.

Новозеландец вышел на пенсию более 40 лет назад, когда ему было 64 года. Его главными увлечениями были охота и рыбалка, которыми он продолжал заниматься до своего 100-летия.

Ранее стало известно, что уроженка США Мария Браньяс Морера стала самым старым человеком в мире по версии Книги рекордов Гиннеса.

А 103-летняя британка Гильда Кросс раскрыла секреты своего долголетия. Секретами долголетия Кросс назвала желание всегда оставаться активной и занятой. Кроме того, она уверена, что прожила так долго благодаря любимым алкогольным напиткам.

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