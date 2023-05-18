В Севастополе гремят взрывы: оккупанты говорят об "учениях"

Оккупационная "власть" утверждает, что флот проводит учения со стрельбой.

В оккупированном Севастополе 18 мая слышны звуки взрывов в разных районах, а фейковая "власть" заявляет об "учениях".

Об этом информируют местные жители в Сети и российские телеграммы-каналы.

Так, жители Севастополя пишут:

"Похоже на атаку беспилотника на город, очень громко в разных районах";

"Слышны взрывы в центре города. Хотелось бы знать, что это?";

"Уже 14-й по счету звук".

Сообщения в Сети от жителей Севастополя о взрывах в городе/Скриншот

Что говорят оккупанты

Назначенный россиянами "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев назвал звуки взрывов учениями флота.

"Это флот проводит на Северном молу тренировку расчетов ППДО, включающие в себя проведение учебных стрельб. В городе все спокойно", – сообщил Развожаев.

Что происходит в Крыму 18 мая

В Симферопольском районе утром 18 мая произошел взрыв на железной дороге, в результате которого с рельсов сошли вагоны с зерном. В "Крымской железной дороге" заявили, что инцидент произошел из-за "вмешательства посторонних лиц".

В ГУР Минобороны Украины заявили, что россияне использовали железную дорогу в Крыму для перевозки оружия на войну против Украины, поэтому не удивительно, что пути "устали".

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