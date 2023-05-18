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Ракетный обстрел Харьковщины: россияне убили человека, есть ранены

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
709
Время на прочтение
1 мин
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Ракетный обстрел Харьковщины: россияне убили человека, есть ранены

Россияне в Харьковской области убили человека. / Фото: Associated Press

Оккупанты попали в жилой дом.

Российские террористы в четверг, 18 мая, ракетами обстреляли село Циркуны вблизи Харькова. На месте трагедии погиб человек.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Российские террористы после обеда 18 мая обстреляли Харьковщину. Террористы попали в жилой дом. На месте трагедии погиб один человек.

"По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в результате ракетного удара окупантов по с. Циркуны погиб один человек. Еще двое мирных жителей получили ранения. Медики оказывают им всю необходимую помощь", — сообщил Синегубов.

Напомним, в Харькове в четверг, 18 мая, прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги.

Впоследствии сообщили, что оккупанты попали в жилой дом в селе Циркуны.

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Дата публикации
Просмотры
709
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