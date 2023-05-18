В Харькове раздались взрывы: россияне атакуют город ракетами

Жителей Харькова и области просят находиться в безопасных местах.
В Харькове в четверг, 18 мая, раздались взрывы после объявления воздушной тревоги.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналов тревоги. Оставайтесь в укрытиях!", — написал он.
Воздушная тревога в Харькове была объявлена в 14:52. После этого в городе раздались взрывы. Мониторинговые телеграммы информируют, что российские террористы обстреливают город из С-300.
Жителей Харькова призывают находиться в безопасных местах.
Напомним, в ночь на четверг, 18 мая, во время воздушной тревоги в Харькове раздались звуки взрывов.
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