В Харькове раздались взрывы: россияне атакуют город ракетами

Жителей Харькова и области просят находиться в безопасных местах.

В Харькове в четверг, 18 мая, раздались взрывы после объявления воздушной тревоги.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналов тревоги. Оставайтесь в укрытиях!", — написал он.

Воздушная тревога в Харькове была объявлена в 14:52. После этого в городе раздались взрывы. Мониторинговые телеграммы информируют, что российские террористы обстреливают город из С-300.

Жителей Харькова призывают находиться в безопасных местах.

Напомним, в ночь на четверг, 18 мая, во время воздушной тревоги в Харькове раздались звуки взрывов.

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