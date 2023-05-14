В Харькове враг целился по инфраструктурному объекту – Терехов

К счастью, обошлось без жертв.

В ночь на 14 мая 2023 года враг обстрелял Харьков.

Об этом сообщает в социальных сетях Харьковский городской голова Игорь Терехов.

В результате ночного ракетного удара по Новобаварскому району жертв и пострадавших, к счастью, нет.

"Целлы по инфраструктурному объекту. В близлежащих домах выбило стекла и двери, но обошлось значительных разрушений", — говорится в сообщении.

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Ранее прокуратура сообщила, что обстрел велся из Белгородской области ракетами системы С-300.

Позже стало известно, что на Тернопольщине раздались взрывы.

Также в Сумской области прозвучали взрывы. По предварительной информации, сработало ПВО.

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