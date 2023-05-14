В Харькове враг целился по инфраструктурному объекту – Терехов

К счастью, обошлось без жертв.
В ночь на 14 мая 2023 года враг обстрелял Харьков.
Об этом сообщает в социальных сетях Харьковский городской голова Игорь Терехов.
В результате ночного ракетного удара по Новобаварскому району жертв и пострадавших, к счастью, нет.
"Целлы по инфраструктурному объекту. В близлежащих домах выбило стекла и двери, но обошлось значительных разрушений", — говорится в сообщении.
Ранее прокуратура сообщила, что обстрел велся из Белгородской области ракетами системы С-300.
Позже стало известно, что на Тернопольщине раздались взрывы.
Также в Сумской области прозвучали взрывы. По предварительной информации, сработало ПВО.
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