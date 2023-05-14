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В Харькове враг целился по инфраструктурному объекту – Терехов

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
1 мин
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В Харькове враг целился по инфраструктурному объекту – Терехов

Оккупанты продолжают обстреливать Харьков / Фото: ТСН.ua

К счастью, обошлось без жертв.

В ночь на 14 мая 2023 года враг обстрелял Харьков.

Об этом сообщает в социальных сетях Харьковский городской голова Игорь Терехов.

В результате ночного ракетного удара по Новобаварскому району жертв и пострадавших, к счастью, нет.

"Целлы по инфраструктурному объекту. В близлежащих домах выбило стекла и двери, но обошлось значительных разрушений", — говорится в сообщении.

Ранее прокуратура сообщила, что обстрел велся из Белгородской области ракетами системы С-300.

Позже стало известно, что на Тернопольщине раздались взрывы.

Также в Сумской области прозвучали взрывы. По предварительной информации, сработало ПВО.

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Просмотры
3341
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