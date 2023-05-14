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Россия ночью совершила ракетный обстрел Харькова

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Россия ночью совершила ракетный обстрел Харькова

Россия ночью совершила ракетный обстрел Харькова

Обстрелы велись из Белгородской области ракетами системы С-300.

Российские захватчики в ночь на 15 мая произвели обстрел города Харьков.

Об этом сообщил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Сообщается, что обстрел велся из Белгородской области ракетами системы С-300.

Попадание произошло в объект инфраструктуры в Новобаварском районе.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 14 мая 2023 года в Херсоне периодически были слышны взрывы.

Тем временем в Одессе во время воздушной тревоги продолжается веселье в ночном клубе.

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Дата публикации
Просмотры
2066
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