Россия ночью совершила ракетный обстрел Харькова

Обстрелы велись из Белгородской области ракетами системы С-300.
Российские захватчики в ночь на 15 мая произвели обстрел города Харьков.
Об этом сообщил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.
Сообщается, что обстрел велся из Белгородской области ракетами системы С-300.
Попадание произошло в объект инфраструктуры в Новобаварском районе.
Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 14 мая 2023 года в Херсоне периодически были слышны взрывы.
Тем временем в Одессе во время воздушной тревоги продолжается веселье в ночном клубе.
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