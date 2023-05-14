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Относимся серьезно к тревогам — Ермак

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1040
Время на прочтение
1 мин
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Относимся серьезно к тревогам — Ермак

Находитесь в укрытиях / Фото: Pexels

По всей Украине объявлена воздушная тревога.

Глава Офиса президента Андрей Ермак в социальных сетях призвал не пренебрегать воздушными тревогами.

"Относимся серьезно к тревогам, не игнорируем", — говорится в сообщении.

Находитесь в укрытиях, не пренебрегайте личной безопасностью, прислушивайтесь к сообщениям официальных властей.

Не забывайте о правиле "двух стен". Берегите себя и ваших родных и близких. Верьте в силы ПВО.

"Просим всех срочно пройти в укрытие гражданской защиты!", — призывают представители официальных властей.

Напомним, что мониторинговые каналы говорят, что ситуация нестандартная.

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Дата публикации
Просмотры
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