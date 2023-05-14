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В Херсоне прогремели взрывы — соцсети

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В Херсоне прогремели взрывы — соцсети

Силы обороны находятся в боевых позициях.

Россияне в очередной раз обстреливают город.

В ночь на 14 мая 2023 года в Херсоне периодически были слышны взрывы.

Сейчас в социальных сетях сообщают о том, что город находится под обстрелом Херсон под обстрелом РСЗО.

Поэтому, вероятно, воздушная тревога в Херсоне не связана с воздушной тревогой, которая объявлена по всей территории Украины.

Тем временем силы обороны находятся на боевых позициях. Задания определены. Об этом заявил в соцсетях спикер Одесской ОВА.

Также мониторинговые каналы сообщают о пусках ракет, но информации о том, что они уже пересекли украинское воздушное пространство, пока нет.

Напомним, что ранее в Харькове раздались взрывы.

Также по сообщению Тернопольской ОВА, в Тернополе есть попадания в складские помещения, травмированные двое гражданских.

Тем временем в Одессе во время воздушной тревоги продолжается веселье в ночном клубе.

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Дата публикации
Просмотры
402
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