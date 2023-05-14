В Херсоне прогремели взрывы — соцсети

Россияне в очередной раз обстреливают город.
В ночь на 14 мая 2023 года в Херсоне периодически были слышны взрывы.
Сейчас в социальных сетях сообщают о том, что город находится под обстрелом Херсон под обстрелом РСЗО.
Поэтому, вероятно, воздушная тревога в Херсоне не связана с воздушной тревогой, которая объявлена по всей территории Украины.
Тем временем силы обороны находятся на боевых позициях. Задания определены. Об этом заявил в соцсетях спикер Одесской ОВА.
Также мониторинговые каналы сообщают о пусках ракет, но информации о том, что они уже пересекли украинское воздушное пространство, пока нет.
Напомним, что ранее в Харькове раздались взрывы.
Также по сообщению Тернопольской ОВА, в Тернополе есть попадания в складские помещения, травмированные двое гражданских.
Тем временем в Одессе во время воздушной тревоги продолжается веселье в ночном клубе.
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