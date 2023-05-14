В Сумской области прогремели взрывы — соцсети

Воздушная тревога раздается по всей Украине.
По предварительной информации, работает ПВО.
Пока эта информация не подтверждена.
По сообщениям мониторинговых каналов, в ракетной атаке применено до 7 Ту-95мс из Каспийского региона. Борты работают в режиме полного радио.
Х-101/Х-555 двигаются в сторону Полтавщины, Киевщины и Сумщины.
Находитесь в укрытиях.
У кого нет возможности пойти к укрытию – две стены от окна. Вообще держитесь от окон чуть дальше.
Напомним, что мониторинговые каналы говорят, что ситуация нестандартная.
Читайте также: