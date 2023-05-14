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В Сумской области прогремели взрывы — соцсети

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
2339
Время на прочтение
1 мин
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В Сумской области прогремели взрывы — соцсети

Находитесь в укрытиях / Фото: Pexels

Воздушная тревога раздается по всей Украине.

По предварительной информации, работает ПВО.

Пока эта информация не подтверждена.

По сообщениям мониторинговых каналов, в ракетной атаке применено до 7 Ту-95мс из Каспийского региона. Борты работают в режиме полного радио.

Х-101/Х-555 двигаются в сторону Полтавщины, Киевщины и Сумщины.

Находитесь в укрытиях.

У кого нет возможности пойти к укрытию – две стены от окна. Вообще держитесь от окон чуть дальше.

Напомним, что мониторинговые каналы говорят, что ситуация нестандартная.

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