В Сумской области прогремели взрывы — соцсети

По предварительной информации, работает ПВО.

Пока эта информация не подтверждена.

По сообщениям мониторинговых каналов, в ракетной атаке применено до 7 Ту-95мс из Каспийского региона. Борты работают в режиме полного радио.

Х-101/Х-555 двигаются в сторону Полтавщины, Киевщины и Сумщины.

Находитесь в укрытиях.

У кого нет возможности пойти к укрытию – две стены от окна. Вообще держитесь от окон чуть дальше.

Напомним, что мониторинговые каналы говорят, что ситуация нестандартная.

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