Захватчики ночью атаковали Украину: все подробности

В ночь на субботу, 13 мая, оккупанты совершили очередную масштабную атаку территории Украины.

Воздушная тревога начала распространяться по стране около 01:20. В мониторинговых чатах предупредили об угрозе атаки ракетами и дронами южную часть государства.

Около 01:30 раздались взрывы в Николаеве. Глава ОВА Виталий Ким сообщил, что захватчики в очередной раз атаковали гражданские объекты. Вскоре стало известно о пожаре в жилом доме, который уже ликвидировали спасатели.

В Николаевском городском совете проинформировали, что в результате вражеских обстрелов произошел пожар на предприятии, а также повреждены жилые дома и учебное заведение. Есть три пострадавших среди населения.

В 02:30 тревога была объявлена в том числе и в столице. Взрывы раздались в Киевской области. В ОВА предупредили местных об угрозе атаки БПЛА, отметили, что в регионе работает ПВО. Жителей призвали быть в укрытии.

Ближе к утру о воздушной угрозе известили и жителей западных регионов. Многочисленные звуки взрывов слышали в Хмельницкой и Львовской областях.

Пока нет официальных подробностей о последствиях российской атаки Киевской, Хмельницкой и Львовской областей.