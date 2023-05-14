В Тернопольской области раздались взрывы: будьте в укрытиях

В Тернопольской области слышны взрывы. Оставайтесь в укрытиях!

По предварительной информации, работает ПВО.

"На Тернопольщине слышны звуки взрывов. Будьте в укрытиях. Не публикуйте фото видео и не комментируйте направления. Держимся!", — написал в социальных сетях глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.

Напомним, что ранее в Харькове раздались взрывы.

Также по сообщению Тернопольской ОВА, в Тернополе есть попадания в складские помещения, травмированные двое гражданских.

Тем временем в Одессе во время воздушной тревоги продолжается веселье в ночном клубе.

Читайте также: