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В Тернопольской области раздались взрывы: будьте в укрытиях

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
670
Время на прочтение
1 мин
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В Тернопольской области раздались взрывы: будьте в укрытиях

Не снимайте работу ПВО / Фото: Getty Images

Воздушная тревога раздается по всей Украине.

В Тернопольской области слышны взрывы. Оставайтесь в укрытиях!

По предварительной информации, работает ПВО.

"На Тернопольщине слышны звуки взрывов. Будьте в укрытиях. Не публикуйте фото видео и не комментируйте направления. Держимся!", — написал в социальных сетях глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.

Напомним, что ранее в Харькове раздались взрывы.

Также по сообщению Тернопольской ОВА, в Тернополе есть попадания в складские помещения, травмированные двое гражданских.

Тем временем в Одессе во время воздушной тревоги продолжается веселье в ночном клубе.

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Просмотры
670
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