Астрологический прогноз на 14 мая

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: агрессия, которая еще вчера витала в воздухе, сегодня сменится умиротворенностью и доброжелательностью. В общении с окружающими нужно наравне со своим собственным уважать и чужое мнение.

Символ дня: утес.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: желтый, янтарный, золотистый, лимонный, лаймовый.

Счастливые камни дня: воздушный обсидиан, гроссуляр, голубой нефрит.

За какую часть тела отвечает: лимфатические узлы в области подмышек.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, непродолжительны и протекают в легкой форме. Можно лечиться отварами трав, самостоятельно составляя целебные сборы.

Питание дня: необходимо отказаться от первых блюд, да и вообще жидкости необходимо употреблять как можно меньше.

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.

Дачные работы дня: можно не только заниматься растениями, но и благоустраивать садовый участок и начинать на нем строительство.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды и читать заговоры, обращенные к языческим богам.

Сны дня: сны нынешней ночи чаще всего правдивы и подсказывают, по правильному ли жизненному пути идет человек.

Табу дня: нельзя отправляться в поездки.

Цитата дня: "Любовь к себе – это начало романа, который длится всю жизнь" (Оскар Уайльд).

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