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В России вспыхнул крупный пожар: его не могут потушить

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1976
Время на прочтение
1 мин
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В России вспыхнул крупный пожар: его не могут потушить

К тушению привлечено 314 человек и 69 единиц техники. / Фото: pixabay.com

Пожарные МЧС России тушат крупный пожар в Самарской области.

Об этом сообщает МЧС России в соцсетях. 

Произошло возгорание на площади 6 000 кв.м. в покрасочном цехе в городском округе Тольятти. Всего к тушению пожара привлечено 104 человека и 33 единицы техники, в том числе пожарный поезд.
Эвакуировано 15 человек, погибших и пострадавших нет.

Пожар не могут потушить.  / © t.me/mchs_official
Пожар не могут потушить.  / Фото: t.me/mchs_official

К тушению привлечено 314 человек и 69 единиц техники.

Потом площадь пожара увеличена до 20 000 кв.м, площадь обрушения кровли - 5 000 кв.м.

Пока пожар не могут потушить. 

Напомним, ночью против 12 мая в российской столице Москве произошел сильный пожар. Сообщают, что загорелось на территории машиностроительного завода, где производят двигатели для самолетов МиГ.

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Дата публикации
Просмотры
1976
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