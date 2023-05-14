В России вспыхнул крупный пожар: его не могут потушить

Об этом сообщает МЧС России в соцсетях.

Произошло возгорание на площади 6 000 кв.м. в покрасочном цехе в городском округе Тольятти. Всего к тушению пожара привлечено 104 человека и 33 единицы техники, в том числе пожарный поезд.

Эвакуировано 15 человек, погибших и пострадавших нет.

Пожар не могут потушить. / Фото: t.me/mchs_official

К тушению привлечено 314 человек и 69 единиц техники.



Потом площадь пожара увеличена до 20 000 кв.м, площадь обрушения кровли - 5 000 кв.м.

Пока пожар не могут потушить.

Напомним, ночью против 12 мая в российской столице Москве произошел сильный пожар. Сообщают, что загорелось на территории машиностроительного завода, где производят двигатели для самолетов МиГ.

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