14 мая — какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 14 мая, в православном календаре день памяти царицы Тамары Грузинской. Благоверная праздника родилась в городе Мцхета в 1166 году и происходила от древнего грузинского рода Багратиони. Ее царствование для Грузии стало настоящим золотым периодом. Царица отличалась справедливостью и мудростью, а так же способствовала распространению христианской веры. Тамара активно участвовала в строительстве храмов и монастырей. Умерла в пещерном монастыре в 1213 году.
Церковный праздник 14 мая – день памяти пророка Иеремии
В достаточно юном возрасте Иеремия присоединился к пророческому служению. Ему было всего 15 лет, когда к нему явился Господь и рассказал о назначении юноши. Сначала Иеремия не хотел этим заниматься, потому что не верил, что у него что-нибудь получится. Хотя он предугадал ограбление и разрушение Иерусалима, уничтожение земель Египта и гонение на иудеев. К пророчествам молодого святого никто не хотел прислушиваться, но все они исполнились еще при его жизни.
Приметы 14 мая
- Ясная погода на успешный урожай, а дождь на суровую зиму.
- Муравьи суетятся, весь следующий месяц будет дождь.
- Если муравьи спокойны, хорошо уродит пшеница.
Что завтра нельзя делать
Существуют народные поверья, указывающие, что 14 мая нельзя давать ничего в долг, даже мельчайшую вещь. Также не рекомендуется лениться, потому что можно привлечь в свою жизнь неудачи. Не стоит ходить на рыбалку или есть блюда из рыбы.
Что можно делать завтра
В народе 14 мая называют Веремию Запашником или Запрягателем, потому что с этого времени начинается активная работа на полях. Издавна верили, что по сей день стоит сделать генеральную уборку дома и выбросить все ненужные вещи или те, которые не вызывают положительных эмоций.