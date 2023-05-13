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14 мая — какой церковный праздник в православном календаре

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
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14 мая — какой церковный праздник в православном календаре

Церковный праздник 14 мая / Фото: Pexels

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 14 мая, в православном календаре день памяти царицы Тамары Грузинской. Благоверная праздника родилась в городе Мцхета в 1166 году и происходила от древнего грузинского рода Багратиони. Ее царствование для Грузии стало настоящим золотым периодом. Царица отличалась справедливостью и мудростью, а так же способствовала распространению христианской веры. Тамара активно участвовала в строительстве храмов и монастырей. Умерла в пещерном монастыре в 1213 году.

Церковный праздник 14 мая – день памяти пророка Иеремии

В достаточно юном возрасте Иеремия присоединился к пророческому служению. Ему было всего 15 лет, когда к нему явился Господь и рассказал о назначении юноши. Сначала Иеремия не хотел этим заниматься, потому что не верил, что у него что-нибудь получится. Хотя он предугадал ограбление и разрушение Иерусалима, уничтожение земель Египта и гонение на иудеев. К пророчествам молодого святого никто не хотел прислушиваться, но все они исполнились еще при его жизни.

Приметы 14 мая

Народные приметы 14 мая / © Pexels
Народные приметы 14 мая / Фото: Pexels
  • Ясная погода на успешный урожай, а дождь на суровую зиму.
  • Муравьи суетятся, весь следующий месяц будет дождь.
  • Если муравьи спокойны, хорошо уродит пшеница.

Что завтра нельзя делать

Существуют народные поверья, указывающие, что 14 мая нельзя давать ничего в долг, даже мельчайшую вещь. Также не рекомендуется лениться, потому что можно привлечь в свою жизнь неудачи. Не стоит ходить на рыбалку или есть блюда из рыбы.

Что можно делать завтра

В народе 14 мая называют Веремию Запашником или Запрягателем, потому что с этого времени начинается активная работа на полях. Издавна верили, что по сей день стоит сделать генеральную уборку дома и выбросить все ненужные вещи или те, которые не вызывают положительных эмоций.

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Дата публикации
Просмотры
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