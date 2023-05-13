14 мая — какой церковный праздник в православном календаре

Завтра, 14 мая, в православном календаре день памяти царицы Тамары Грузинской. Благоверная праздника родилась в городе Мцхета в 1166 году и происходила от древнего грузинского рода Багратиони. Ее царствование для Грузии стало настоящим золотым периодом. Царица отличалась справедливостью и мудростью, а так же способствовала распространению христианской веры. Тамара активно участвовала в строительстве храмов и монастырей. Умерла в пещерном монастыре в 1213 году.

Церковный праздник 14 мая – день памяти пророка Иеремии

В достаточно юном возрасте Иеремия присоединился к пророческому служению. Ему было всего 15 лет, когда к нему явился Господь и рассказал о назначении юноши. Сначала Иеремия не хотел этим заниматься, потому что не верил, что у него что-нибудь получится. Хотя он предугадал ограбление и разрушение Иерусалима, уничтожение земель Египта и гонение на иудеев. К пророчествам молодого святого никто не хотел прислушиваться, но все они исполнились еще при его жизни.

Приметы 14 мая

Народные приметы 14 мая / Фото: Pexels

Ясная погода на успешный урожай, а дождь на суровую зиму.

Муравьи суетятся, весь следующий месяц будет дождь.

Если муравьи спокойны, хорошо уродит пшеница.

Что завтра нельзя делать

Существуют народные поверья, указывающие, что 14 мая нельзя давать ничего в долг, даже мельчайшую вещь. Также не рекомендуется лениться, потому что можно привлечь в свою жизнь неудачи. Не стоит ходить на рыбалку или есть блюда из рыбы.

Что можно делать завтра

В народе 14 мая называют Веремию Запашником или Запрягателем, потому что с этого времени начинается активная работа на полях. Издавна верили, что по сей день стоит сделать генеральную уборку дома и выбросить все ненужные вещи или те, которые не вызывают положительных эмоций.