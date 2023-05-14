ПВО работает на целях – Ермак

Глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что украинское ПВО работает по враждебным целям.

Об этом он написал в соцсетях.

По предварительной информации, осталось около трех ракет на Западе Украины.

Предварительно все борта вражеской стратегической авиации покинули предел пуска.

Ожидаем доразведки и отбои.

Напомним, ранее сообщалось, что вражеские самолеты возвращаются на место базирования, но запад страны все еще в опасности.

Позже стало известно, что на Тернопольщине раздались взрывы.

Также в Сумской области прозвучали взрывы. По предварительной информации, сработало ПВО.

До этого Россия ночью осуществила ракетный обстрел Харькова.

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