ПВО работает на целях – Ермак

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.
Глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что украинское ПВО работает по враждебным целям.
Об этом он написал в соцсетях.
По предварительной информации, осталось около трех ракет на Западе Украины.
Предварительно все борта вражеской стратегической авиации покинули предел пуска.
Ожидаем доразведки и отбои.
Напомним, ранее сообщалось, что вражеские самолеты возвращаются на место базирования, но запад страны все еще в опасности.
Позже стало известно, что на Тернопольщине раздались взрывы.
Также в Сумской области прозвучали взрывы. По предварительной информации, сработало ПВО.
До этого Россия ночью осуществила ракетный обстрел Харькова.
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