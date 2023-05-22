"Вагнеровцы" в городе как мишени в тире — успевай отстреливать: военный аналитик рассказал о ситуации в Бахмуте

После объявления Пригожиным о "взятии" Бахмута, громогласно произнесенногов районе железнодорожного Вокзала, так и не появилось за двое суток фото или видео оккупантов на фоне славно- и печально известного самолета. И в этом вся суть.

Об этом заявил военный аналитик Александр Коваленко, комментируя ситуацию в Бахмуте на понедельник, 22 мая 2023 года.

"После того, как "вагнеровцы" смогли захватить восточный сектор города и выйти на левый берег Бахмутки, они сразу начали пилить фото и видео на фоне "танчика". Но, аналогичного ажиотажа с "самолетом" нет, почему? Да потому, что треугольник Чайковского-Ивана Ивкина-Корсунского – серая зона", — отметил он.

По словам Коваленко, российские оккупационные войска (РОВ – ред.), по сути, не контролируют входные ворота в город по трассе 0504. А если ты не контролируешь входные ворота, то можно ли говорить о полном взятии города.

Но закрыть вопрос с оставшейся серой зоной оккупантам мешает возникшее преимущество арты Сил обороны Украины (СОУ – ред.).

"По мере того, как СОУ продолжают возвращать контроль над господствующими высотами в северо-западном и юго-западном секторах, восстанавливается и интенсивность огневого поражения окупантов на севере и юге Бахмута. "Вагнера" в городе как мишени в тире — успевай отстреливать", — объясняет военный аналитик.

Кроме того, СОУ продолжают в юго-западном секторе двигаться южнее по каналу, а также оказывают давление на Клищиевку с явными благими намерениями на эту деревню.

Аналогично в северо-западном секторе только в районе Берховского водохранилища СОУ расширяют контролируемую зону.

"Все эти события за пределами города, с учетом отсутствия у оккупантов до сих пор контроля за юго-западными входными воротами в город, мягко говоря, намекают на то, что у окупантов незавидные перспективы как в самом Бахмуте, так и за его пределами. У РОВ вырисовывается пат", — подытожил Коваленко.

Справка: Пат — положение в шахматной партии, в этюде или задаче, когда ходящая сторона не может это сделать, потому что все ее фигуры и пешки лишены возможности сделать ход, при этом король не находится под шахом. Когда возникает пат, шахматная партия заканчивается ничьей.

Напомним, аналитики говорят, что в Бахмуте наемники ЧВК "Вагнер" отойти без потерь не смогут из-за успешных контратак ВСУ.