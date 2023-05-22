"Это игры": Арестович развеял миф Пригожина о "захвате" Бахмута

Заявления россиян, в частности главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, о якобы захвате Бахмута не стоит воспринимать серьезно. Это обычные игры.

Об этом военный обозреватель Алексей Арестович сказал во время беседы с российским журналистом Фейгином.

"История "взятия" Бахмута — это игры Российской Федерации между ЧВК "Вагнер", Министерством обороны и администрацией президента РФ. У нас есть заявление президента о том, что Бахмут не взяли, заявление заместителя министра обороны, которая сказала о том, что Бахмут не взяли, наши войска ведут там бои даже на окраинах города. У нас есть также заявление Сырского, который заявляет, что Бахмут не взяли и мы удерживаем там ворота, которые позволят нам, когда ситуация изменится, снова зайти в город. Пригожинское лукавство очень примитивное, потому что никто не меряет городами. Меряют районами обороны и направлениями. Так вот, город в низине, на вершине которого севернее на холмах стоит противник и бьет тебя сверху вниз, как это делают сейчас наши войска. Но этот район обороны нельзя считать взятым с какой-либо точки зрения, однако, поскольку большинство людей российская военная и государственная пропаганда приучает к взятию городов в символические даты, а Бахмут был взят юридически два с половиной месяца назад, они честно попытались отпраздновать победу. Но я почему-то не вижу радости даже на их военных сайтах, ни особого злорадства", — сказал он.

Арестович также напомнил данные Байдена, сказавшего, что за Бахмут россияне положили 100 тысяч убитыми и ранеными.

"По нашим данным, немного больше, но американцы всегда называют консервативные оценки. Бахмут штурмуют с 2 августа прошлого года, а с октября штурмуют усиленно. Теперь возникает вопрос о взятии районного центра, даже не район обороны. Это как они когда-то взяли Донецкий аэропорт, но район обороны состоял из Опросного, Спартака, Песков, Водяного. Они из 4 больших кусков этого района обороны взяли один — картонную коробку Донецкого аэропорта, которую простреливали насквозь. Отпраздновали это как большую победу. Сняли пропагандистский фильм и т.п. После этого немного просунулись в Песках. То же самое и здесь. Они взяли Бахмут. Даже представим себе, что они его реально взяли. Что дальше? Где 100 тысяч человек, которых можно было бы использовать на другом направлении, особенно на фоне украинского контрнаступления? Кроме того, Сырский дает смысл понять, что ситуация в современной войне меняется быстро и непредсказуемо, сегодня взяли, а завтра может случиться разное, я отношусь к этому очень иронично. На эти игрища серьезно в мире никто внимания не обращает. Это лично G7 прокомментировали. Единственное серьезное военное последствие — освобождение части сил и резервов, которые могут быть переброшены на другое направление. Такие сообщения уже прошли в районе Красногоровки на Авдеевском направлении. Там были усилены штурмовые действия. Некоторые наблюдатели говорят, что это часть сил, переброшенных из-под Бахмута. Бахмутский район обороны решает основные задачи — сковать противника, обескровить, не дать ему оперебросить резервы на другие направления, истощить его и подготовить ВСУ и Силы обороны к действиям в другом направлении", — добавил он.

Ситуация в Бахмуте

Ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил, что его наемники якобы полностью контролируют Бахмут.

По оценке британской разведки, в течение последних дней российское командование могло перебросить под Бахмут несколько батальонов для усиления группировки своих войск. Такие шаги РФ могут свидетельствовать о попытке заявить хоть о каком-либо успехе на фронте.

В ГУР Минобороны Украины объяснили, что перебрасывание врагом резервов под Бахмут свидетельствует о провале их наступательных действий.

Аналитики говорят, что в Бахмуте наемники ЧВК "Вагнер" отойти без потерь не смогут из-за успешных контратак ВСУ.