F-16 для Украины: Писториус анонсировал поддержку стран, которые будут обучать пилотов

Сама же Германия не сможет передать Украине эти истребители, ведь у нее их просто нет.

Федеральное правительство Германии рассматривает варианты поддержки коалиции стран, планирующих обучать украинских пилотов управлению истребителями F-16.

Об этом министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил 23 мая, сообщает Handelsblatt.

Писториус предупредил, что возможный вклад Германии в обучение украинских пилотов на F-16 может быть лишь незначительным, ведь у страны нет этих американских самолетов.

"Те несколько возможностей, которые теоретически могут существовать, мы сейчас изучаем", – сказал министр обороны.

Он добавил, что немецкое правительство решит, сможет ли Берлин помочь.

Издание отметило, что ранее глава комитета по иностранным делам Бундестага Михаэль Рот заявлял: "У нас просто нет самолетов F-16 и, вероятно, мы тоже не можем помочь с подготовкой пилотов".

Напомним, президент Владимир Зеленский 21 мая подтвердил, что Украина получит от западных партнеров истребители F-16. На них будут учиться опытные пилоты, чтобы сократить процесс до максимума.

Как сообщил советник министра обороны Юрий Сак, Нидерланды могут стать первой страной, которая передаст Украине истребители F-16.

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