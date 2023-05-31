Сейм Латвии избрал нового президента. Им стал Эдгарс Ринкевичс, ранее занимавший должность министра иностранных дел.

Об этом сам политик сообщил в Twitter.

"Для меня большая честь быть избранным президентом Латвийской Республики, я приложу все усилия, чтобы хорошо служить народу Латвии. Я благодарю народных депутатов за доверие", — говорится в его сообщении.

По латвийской Конституции, президент избирается большинством голосов, но не менее 51. На пост президента были выдвинуты три кандидата: Элина Пинто, Улдис Пиленс и Эдгарс Ринкевичс.

За кандидатуру Ринкевичс по итогам третьего тура проголосовало большинство депутатов Сейма. Да, он одержал победу над своим главным соперником, предпринимателем Улдисом Пиленсом и сменит на этом посту Эгилса Левитса. За Пиленса проголосовали 25 депутатов, против – 62. За Ринкевича – 52 голоса, против – 35.

Напомним, в Литве хотят привлечь к ответственности пропагандистов РФ Владимира Соловьева и Антона Красовского. В частности, Соловьев настаивает на совершении военных преступлений еще против других европейских государств и наций. В частности, Литвы.

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