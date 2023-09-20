У Молдові розглядають варіант інтеграції до ЄС без Придністров'я - МЗС

Водночас шукати шляхи вирішення конфлікту можуть вже після приєднання до блоку.

Молдова допускає можливість вступу до Євросоюзу без території так званого Придністров'я, яку владу наразі не контролює.

Про це повідомляє Newsmaker з посиланням на коментар Міністерства закордонних справ та європейської інтеграції Молдови.

Лівобережжя Дністра є складовою Молдови, і влада країни хоче мирного врегулювання придністровського конфлікту, зберігаючи при цьому європейський шлях держави, однак головна мета Молдови - вступити до ЄС як реінтегрована країна, тож іншим варіантом могло б стати приєднання до ЄС тієї частини території, яка перебуває під контролем законної та легітимної влади Кишинева з подальшим вирішенням конфлікту.

"Влада Кишинева разом з міжнародними партнерами продовжить шукати шляхи вирішення придністровського конфлікту навіть після приєднання до ЄС", - йдеться у повідомленні МЗС.

Нагадаємо, очільниця Молдови Мая Санду заявила, що після перемоги України у війні з РФ можуть бути створені геополітичні можливості для вирішення Придністровського конфлікту.

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