Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Молдові розглядають варіант інтеграції до ЄС без Придністров'я - МЗС

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
Перегляди
169
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Молдові розглядають варіант інтеграції до ЄС без Придністров'я - МЗС

Молдова допускає можливість вступу до Євросоюзу без території так званого Придністров'я / Фото: Associated Press

Водночас шукати шляхи вирішення конфлікту можуть вже після приєднання до блоку.

Молдова допускає можливість вступу до Євросоюзу без території так званого Придністров'я, яку владу наразі не контролює. 

Про це повідомляє Newsmaker з посиланням на коментар Міністерства закордонних справ та європейської інтеграції Молдови.

Лівобережжя Дністра є складовою Молдови, і влада країни хоче мирного врегулювання придністровського конфлікту, зберігаючи при цьому європейський шлях держави, однак головна мета Молдови - вступити до ЄС як реінтегрована країна, тож іншим варіантом могло б стати приєднання до ЄС тієї частини території, яка перебуває під контролем законної та легітимної влади Кишинева з подальшим вирішенням конфлікту.

"Влада Кишинева разом з міжнародними партнерами продовжить шукати шляхи вирішення придністровського конфлікту навіть після приєднання до ЄС", - йдеться у повідомленні МЗС.

Нагадаємо, очільниця Молдови Мая Санду заявила, що після перемоги України у війні з РФ можуть бути створені геополітичні можливості для вирішення Придністровського конфлікту.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
169
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація