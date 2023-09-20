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Санду висловилася про вирішення Придністровського конфлікту

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Санду висловилася про вирішення Придністровського конфлікту

Мая Санду. / Фото: Associated Press

З її слів, варто дочекатися перемоги України у війні.

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що після перемоги України у війні з агресоркою Росією можуть бути створені геополітичні можливості для його вирішення Придністровського конфлікту.

Про це Санду сказала в інтерв'ю France24.

Президента висловила надію, що Кишинів вдасться вирішити цей конфлікт мирним шляхом і приєднатися до ЄС.

"Ми вважаємо, що, коли Україна виграє війну, може з'явитися геополітична можливість для вирішення придністровського конфлікту. Але за умови, що це відбуватиметься мирним шляхом. А поки що ми готуємося до цієї геополітичної можливості", – зазначила молдовська президентка.

Вона також подякувала українській армії, яка захищає, зокрема Молдову.

Нагадаємо, раніше Санду висловила думку про те, коли Молдова може приєднатися до ЄС. Так, лідерка країни висловила сподівання, що її країна, включно з Придністров'ям, стане членом Євросоюзу до 2030 року.  

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Дата публікації
Перегляди
1165
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