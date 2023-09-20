Е-декларації для чиновників відкриють: Рада ухвалила закон

У середу, 20 вересня, Рада ухвалила закон про публічне відкриття е-декларування з урахуванням вето президента Володимира Зеленського.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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"За" проголосував 341 народний депутат.

Відповідно до ухваленого закону, зміни передбачають одразу відкриття декларацій.

Як голосували по фракціях:

"Слуга народу" - 214

"Європейська солідарність" - 22

"Батьківщина" - 13

"Платформа за життя та мир" - 18

"За майбутнє" - 11

"Голос" - 18

"Довіра" - 17

"Відновлення України" - 12

Позафракційні - 16

Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада проголосувала про повернення е-декларування, однак провалила голосування за правку про відкритий доступ до декларацій.

Це викликало хвилю обурення в суспільстві. Через декілька днів, 12 вересня, Володимир Зеленський наклав вето на ухвалений Верховною Радою закон про відновлення електронного декларування.

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