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Е-декларації для чиновників відкриють: Рада ухвалила закон

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Е-декларації для чиновників відкриють: Рада ухвалила закон

Верховна Рада / Фото: Associated Press

"За" проголосував 341 народний депутат.

У середу, 20 вересня, Рада ухвалила закон про публічне відкриття е-декларування з урахуванням вето президента Володимира Зеленського.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"За" проголосував 341 народний депутат.  

Відповідно до ухваленого закону, зміни передбачають одразу відкриття декларацій.

Як голосували по фракціях:

  • "Слуга народу" - 214
  • "Європейська солідарність" - 22
  • "Батьківщина" - 13
  • "Платформа за життя та мир" - 18
  • "За майбутнє" - 11
  • "Голос" - 18
  • "Довіра" - 17
  • "Відновлення України" - 12
  • Позафракційні - 16

Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада проголосувала про повернення е-декларування, однак провалила голосування за правку про відкритий доступ до декларацій.

Це викликало хвилю обурення в суспільстві. Через декілька днів, 12 вересня, Володимир Зеленський наклав вето на ухвалений Верховною Радою закон про відновлення електронного декларування.

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Дата публікації
Перегляди
1404
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