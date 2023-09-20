Е-декларації для чиновників відкриють: Рада ухвалила закон

"За" проголосував 341 народний депутат.
У середу, 20 вересня, Рада ухвалила закон про публічне відкриття е-декларування з урахуванням вето президента Володимира Зеленського.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
"За" проголосував 341 народний депутат.
Відповідно до ухваленого закону, зміни передбачають одразу відкриття декларацій.
Як голосували по фракціях:
- "Слуга народу" - 214
- "Європейська солідарність" - 22
- "Батьківщина" - 13
- "Платформа за життя та мир" - 18
- "За майбутнє" - 11
- "Голос" - 18
- "Довіра" - 17
- "Відновлення України" - 12
- Позафракційні - 16
Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада проголосувала про повернення е-декларування, однак провалила голосування за правку про відкритий доступ до декларацій.
Це викликало хвилю обурення в суспільстві. Через декілька днів, 12 вересня, Володимир Зеленський наклав вето на ухвалений Верховною Радою закон про відновлення електронного декларування.
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