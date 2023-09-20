Е-декларации для чиновников откроют: Рада приняла закон

"За" проголосовал 341 народный депутат.
В среду, 20 сентября, Рада одобрила закон о публичном открытии е-декларирования с учетом вето президента Владимира Зеленского.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
"За" проголосовал 341 народный депутат.
Согласно принятому закону, изменения предполагают сразу открытие деклараций.
Как голосовали по фракциям:
- "Слуга народа" — 214
- "Европейская солидарность" — 22
- "Родина" — 13
- "Платформа за жизнь и мир" — 18
- "За будущее" – 11
- "Голос" — 18
- "Доверие" — 17
- "Восстановление Украины" — 12
- Внефракционные – 16
Напомним, 5 сентября Верховная Рада проголосовала о возвращении е-декларирования, однако провалила голосование за правку об открытом доступе к декларациям.
Это вызвало волну негодования в обществе. Через несколько дней, 12 сентября, Владимир Зеленский ветировал принятый Верховной Радой закон о возобновлении электронного декларирования.
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