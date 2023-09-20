Е-декларации для чиновников откроют: Рада приняла закон

В среду, 20 сентября, Рада одобрила закон о публичном открытии е-декларирования с учетом вето президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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"За" проголосовал 341 народный депутат.

Согласно принятому закону, изменения предполагают сразу открытие деклараций.

Как голосовали по фракциям:

"Слуга народа" — 214

"Европейская солидарность" — 22

"Родина" — 13

"Платформа за жизнь и мир" — 18

"За будущее" – 11

"Голос" — 18

"Доверие" — 17

"Восстановление Украины" — 12

Внефракционные – 16

Напомним, 5 сентября Верховная Рада проголосовала о возвращении е-декларирования, однако провалила голосование за правку об открытом доступе к декларациям.

Это вызвало волну негодования в обществе. Через несколько дней, 12 сентября, Владимир Зеленский ветировал принятый Верховной Радой закон о возобновлении электронного декларирования.

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