Секс-символы украинского кино: топ-8 актеров, которых стоит увидеть на экране

Украинское кино сейчас переживает возрождение. Все больше появляется успешных фильмов и сериалов, которые привлекают внимание зрителей.

Тем временем, украинские актрисы и актеры становятся предметом для обсуждения, а их талант и умение работать в кадре получают все большее признание.

Предлагаем более подробно узнать именно об актерах, которые считаются секс-символами украинского кино. Артисты во время мирной жизни удивляли зрителей своими ролями, а с самого начала полномасштабной войны делают все, чтобы победить врага. Кто-то стал на защиту страны, кто-то помогает собирать средства и закрывать сборы.

Топ-8 актеров, которых, по мнению зрителей, смело можно назвать секс-символами украинского кино:

1. Сергей Стрельников – украинский актер театра и кино. После окончания театрального университета долгое время знаменитости давали лишь небольшие эпизодические роли. Впрочем, его талант, харизма и внешний вид привлекли внимание творцов кино и зрителей. Уже этой осенью Сергей появится на телеканале "1+1 Украина" в детективной мелодраме "Замкнене коло", где его можно будет увидеть в главной роли вместе с Екатериной Варченко. Кстати, Сергей Стрельников воплотил главного героя фильма "Довбуш". Актер активно помогает ВСУ и приобщается к актерским аукционам, чтобы закрывать сборы.

Сергей Стрельников / Фото: пресс-служба канала "1+1"

2. Андрей Исаенко – заслуженный артист Украины, который дебютировал в украинском кино еще в далеком 2009 году. Сейчас Андрей является одним из самых популярных актеров кино. Недавно получил Шевченковскую премию за спектакль "Погані дороги". Он снялся во многих культовых лентах, таких как "Киборги" и украинско-американском фильме "Захар Беркут", в котором сыграл Петра. Уже 9 октября в 20:30 на телеканале "1+1 Украина" зрители смогут увидеть Андрея в главной роли в сериале "Женский врач. Новая жизнь". С началом полномасштабного вторжения Андрей вместе с ОО "Союз предпринимателей теле и киноиндустрии" помогает гражданскому населению, добровольцам и армии. Лично работал на налаживание пути передачи лекарств из Европы в украинские военные госпитали.

Андрей Исаенко / Фото: пресс-служба канала "1+1"

3. Тарас Цымбалюк – актер театра и кино, который уже много лет не исчезает с украинских телеэкранов. Тарас полюбился зрителям своей искренностью и мужеством в кадре. В фильмографии актера много проектов, которые уже стали любимыми среди украинского зрителя. В 2019 году в широкий прокат вышла полнометражная историческая лента с Тарасом в главной роли – "Черный ворон", которая собрала много одобрительных отзывов и появилась на Netflix. Недавно Тарас Цымбалюк присоединился к актерскому составу сериала "Женский врач. Новая жизнь", премьера которого состоится на телеканале "1+1 Украина" уже 9 октября. Актер занимается волонтерством, приобщается к актерским аукционам, чтобы собирать средства для ВСУ.

Тарас Цымбалюк / Фото: пресс-служба канала "1+1"

4. Александр Попов – украинский актер и телеведущий. После окончания театрального университета Александр поначалу долгое время снимался в рекламных роликах и только потом получил свою первую роль в кино. Сейчас актер известен зрителю благодаря ролям в мелодраматических сериалах. Также Александр Попов является ведущим утреннего шоу на телеканале "1+1 Украина" — "Сніданок. Вихідний". Недавно телеканал "1+1 Украина" приступил к съемке нового сериала "Полевой госпиталь", в котором Александр сыграет главную роль, перевоплотившись в пластического хирурга. Актер играл благотворительные футбольные матчи в поддержку ВСУ, переселенцев и помогает закрывать сборы.

Александр Попов / Фото: пресс-служба канала "1+1"

5. Максим Самчик – актер театра и кино, который, несмотря на свой юный возраст, уже успел сыграть во многих популярных проектах. В 2018 году Максим дебютировал в драматическом фильме "Когда падают деревья". А уже через год появился в популярной ленте "Первые ласточки", где сыграл главного школьного красавчика. Сейчас Максим популярный украинский актер. Этой осенью он появится на телеканале "1+1 Украина" в сериале "Коло омани". С началом полномасштабного вторжения активно волонтерит, приобщается к разным актерским активностям, чтобы закрывать сборы.

Максим Самчик / Фото: пресс-служба канала "1+1"

6. Андрей Фединчик – украинский актер, которые играет в театре еще со студенческих лет и за это время успел побывать на многих театральных сценах, да и в кино успешно дебютировал много лет назад. В 2019 году актер появился в фильме "Круты 1918", которая рассказывает о бое под Крутами между молодыми военными-курсантами УНР и войсками советской России. С первых дней полномасштабного вторжения актер встал на защиту страны.

Андрей Фединчик / Фото: пресс-служба канала "1+1"

7. Алексей Тритенко – заслуженный артист Украины, актер киевского Молодого театра. Алексей всегда удачно совмещал работу на сцене со съемками в кино и сериалах. Его дебют в кино прошел почти 20 лет назад. За это время актер снялся в таких популярных фильмах как "Черный ворон", "Круты 1918", украинско-польском проекте "Я работаю на кладбище". С самого начала полномасштабного вторжения защищает Украину.

Алексей Тритенко / Фото: пресс-служба канала "1+1"

8. Сергей Журавлев – известный украинский актер, который с первых дней полномасштабного вторжения пошел защищать Украину от российских оккупантов. Актер был под Гостомелем и Ирпенем. Он сыграл главную роль в сериале "Влюби меня, если сможешь", премьера которого состоится 2 октября в 20:30 на телеканале "1+1 Украина".

Сергей Журавлев / Фото: instagram.com/sergii_zhuravlev

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