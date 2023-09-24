В Лондоне прошел митинг в поддержку возвращения Британии в Евросоюз

Большинство британцев изменили свое мнение после Brexit и выступают за возвращение в ЕС.

В Лондоне 23 сентября протестующие вышли на улицу с требованием упразднить выходВеликобритании из Европейского союза и вернуться в блок.

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Об этом информирует The Guardian.

Толпа проевропейских настроенных людей собралась возле отеля Hilton на Парк-Лейн в центре Лондона и провела Национальный марш присоединения к ЕС (NRM). В руках протестующие держали флаги Евросоюза и были одеты в голубую одежду.

"Brexit был огромной ошибкой, мы все – особенно рабочий класс и бедные люди – платим за это, и нам нужно что-то с этим делать", — сказал один из митингующих.

Он заявил, что согласно последним опросам, 60% населения страны и 80% людей в возрасте до 25 лет выступают за возвращение в Европейский союз.

"Мне было всего 14 лет, когда состоялся референдум, поэтому было огромное количество моих сверстников, которые никогда не имели шанса, чтобы их голоса были услышаны", — сказала 21-летняя Сейра, вышедшая с плакатом на митинг.

Напомним, ранее сообщалось, что большинство британцев заявили, что решение о Brexit было ошибочным, и хотят вернуться в ЕС.

Кроме того, мы ранее информировали, что Великобритания покинула Европейский Союз 31 января 2020 года. 23 июня 2016 года страна провела референдум по членству Британии в ЕС. По его результатам большинство избирателей изъявили свое желание покинуть союз, но разрыв был несущественен (51,9% против 48,1%). Его инициатором был бывший премьер Борис Джонсон.

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