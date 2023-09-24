В Польше заявили о намерении создать сильнейшую армию в Европе

Глава Минобороны Польши заявил, что это необходимо, чтобы сдерживать потенциальных агрессоров.

В Польше заявил о намерении создать самую сильную сухопутную армию в Европе, которая будет насчитывать 300 тысяч солдат.

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Об этом заявил Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, передает " Польское радио ".

Блащак во время Великой военной присяги на празднике 16-й механизированной дивизии Блащак заявил, что Войско польское должно стать самой мощной армией в Европе.

Присягу в субботу приняли 850 бойцов Вооруженных сил Польши. Сообщается, что это самая большая группа военных, которые приняли или будут присягать в эти выходные.

Блащак во время выступления перед бойцами заявил, что армия должна стать сильнейшей, чтобы сдерживать агрессоров и для того, чтобы в Москве не решились на вторжение.

"А если добавить то, что каждый сантиметр польской земли защищает Войско польское, у нас есть гарантия безопасности нашей Родины", — сказал Блащак.

Напомним, ранее сообщалось, что США требуют от Польши разъяснений по поводу ее поддержки Украины после того, как польские чиновники предположили, что Варшава может прекратить военную помощь.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский по дороге из заокеанского турне сделал короткую остановку в Польше, чтобы наградить двух польских волонтеров.

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