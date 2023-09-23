США намерены предоставить Вьетнаму истребители F-16

Соединенные Штаты рассматривают возможность поставки большой партии оружия Вьетнаму, в том числе и истребителей F-16.

Также читайте Поражение Украины будет иметь последствия хуже Вьетнама — Моравецкий

Об этом информирует Голос Америки.

Сообщается, что такое решение может быть принято в рамках пакета сотрудничества между странами, решившими возобновить сотрудничество между собой. В частности, США могут передать Вьетнаму истребители F-16, в которых Вьетнам нуждается в напряженных отношениях с Китаем в Южно-Китайском море.

Соглашение находится на стадии рассмотрения, однако вооружения были ключевой темой вьетнамско-американских официальных переговоров в Ханое, Нью-Йорке и Вашингтоне в сентябре.

Кроме того, в Белом доме рассматривают возможность специальных условий финансирования поставки оружия Вьетнаму, поскольку данной не хватает денег, чтобы отказаться от дешевого российского оружия.

"У нас очень продуктивные и многообещающие отношения с Вьетнамом в сфере безопасности, и мы действительно видим их интерес к некоторым американским системам, в том числе тем, которые могут помочь им лучше контролировать свои морские границы; к транспортным самолетам и некоторым другим платформам", − говорится в материале.

Соглашение между США и Вьетнамом может вызвать недовольство в Китае, поскольку у Пекина и Ханоя есть спор из-за границ в Южно-Китайском море.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Джо Байден заявил, что недавний экономический спад в Китае может снизить любое желание Пекина вторгнуться на Тайвань.

Кроме того, мы ранее информировали, что Китай смягчил свою позицию по отношению к Украине накануне саммита G-20. Об этом писал Bloomberg ранее.

Читайте также: