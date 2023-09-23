США мають намір надати Вʼєтнаму винищувачі F-16

Сполучені Штати розглядають можливість постачання великої партії зброї Вʼєтнаму, в тому числі й винищувачів F-16.

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Про це інформує Голос Америки.

Повідомляється що таке рішення може бути прийняте в рамках пакета співпраці між країнами, які вирішили відновити співпрацю між собою. Зокрема США можуть передати Вʼєтнаму винищувачі F-16, яких В'єтнам потребує через напружені відносини з Китаєм у Південно-Китайському морі.

Наразі угода перебуває на стадії розгляду, проте озброєння були ключовою темою в'єтнамсько-американських офіційних переговорів у Ханої, Нью-Йорку та Вашингтоні у вересні.

Крім того, у Білому домі розглядають можливість спеціальних умов фінансування постачання зброї Вʼєтнаму, оскільки даною бракує грошей, щоб відмовитись від російської зброї, яка є дешевшою.

"У нас дуже продуктивні та багатообіцяючі відносини з В'єтнамом у сфері безпеки, і ми дійсно бачимо їхній інтерес до деяких американських систем, зокрема до тих, що можуть допомогти їм краще контролювати свої морські кордони; до транспортних літаків та деяких інших платформ", − йдеться у матеріалі.

Угода між США та Вʼєтнамом може викликати невдоволення у Китаї, оскільки у Пекіна та Ханоя є суперечка через кордони у Південно-Китайському морі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден заявив, що нещодавній економічний спад у Китаї може зменшити будь-яке бажання Пекіна вторгнутися на Тайвань.

Крім того, ми раніше інформували, що Китай пом’якшив свою позицію щодо України напередодні саміту G-20. Про це писав Bloomberg раніше.

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