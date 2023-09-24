Ярош попередив про нову "війну" з іншим ворогом

На думку політика, українцям доведеться захищати свої “традиційні цінності” від впливів, які заважатимуть вирішити проблеми з демографією.
Український громадсько-політичний діяч, екслідер “Правого сектору” та командувач “Української добровольчої армії” Дмитро Ярош вважає, що після перемоги у війні з Росією українцям доведеться вести ще одну “війну”. Їм потрібно буде захищати свої “традиційні цінності” від впливів, які заважатимуть вирішити проблеми з демографією.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, українському уряду не потрібно думати про те, щоб після закінчення війни дозволяти в’їзд до України мільйонів мігрантів, а про те — як збудувати таку Україну, до якої повернуться мільйони українців та українок.
Окрім того, Ярош закликав пильнувати за тим, щоб українцям не підкинули “антинаціональні речі”.
“Для народження дитини треба чоловік і жінка. Тому, не можна щоб наших чоловіків і жінок, наших дітей та онуків всіляка мерзота перетворювала на “воно”, або “невідомощо”… Дітям своїм кажу: “Як переможемо цього Ворога, будете битися з іншим… Бо цей ворог - вбиває наше національне тіло, а той, що вже йде за ним - вбиває українську душу”, - написав політик.
Нагадаємо, нещодавно в Інституті демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України заявили про ризик того, що після війни українські жінки не повернуться додому, а возз’єднання родин можливе вже за кордоном, куди зможуть виїхати чоловіки.
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