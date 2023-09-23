Піонтковський припустив, чи можлива затяжна війна

Люди в оточенні Путіна можуть зберегти владу лише одним способом – позбутися диктатора й запропонувати Заходу та Україні свої послуги з організованого виведення російських військ з окупованих територій.

Про це в ефірі "Еспресо" сказав російський публіцист зі США Андрій Піонтковський.

Поразка Росії неминуча

На думку публіциста, жодної концепції тривалої війни бути не може. Сьогодні ситуація на фронті доволі успішно складається для української сторони, і це за відсутністю авіації та ATACMS.

"А уявіть собі, що зараз було б двісті літаків F-16 та дві сотні ATACMS. Про яку довгу війну можна говорити? Все це закінчилося б у такі приблизно терміни, як азербайджанська антитерористична операція в Нагірному Карабасі. Оця реальність встала зараз перед людьми в оточенні Путіна", – зауважив політолог.

Як зауважив Піонтковський, радянські люди виросли на фільмі про Штірліца, вони чудово пам'ятають останні дні фюрера у бункері. Тоді "Гіммлери" прагнули укласти мир з американцями, щоб зберегти владу у повоєнній Німеччині. Саме про це, наголошує публіцист, думають сьогодні путінські "гіммлери".

"Вони наразі міркують лише про одне: як зберегти владу в Росії, яка зазнає поразки у війні. Зберегти владу вони можуть лише одним способом – позбутися Путіна й запропонувати Заходу та Україні свої послуги з організованого виведення російських військ з окупованих територій. Тому нам, можливо, не доведеться навіть довго чекати реалізації цієї психологічної велетенської загрози для Путіна та його режиму, що прозвучала у Вашингтоні. Бо вона може реалізуватися набагато раніше, ніж весною", – вважає публіцист.

Піонтковський припускає: якщо ЗСУ візьмуть Бахмут чи Токмак за тиждень-два, це стане неодмінним тригером вибуху всередині путінської силової верхівки. Зараз ми живемо у новій реальності війни, говорить він, яка полягає у неминучості, невідворотності поразки путінської Росії.

Раніше ексрадник ОП Олексій Арестович припустив, що гостра фаза протистояння з РФ триватиме до 2035 року. Вона може буде без застосування зброї, припинення вогню цілком можливе.

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