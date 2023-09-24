Ярош предупредил о новой "войне" с другим врагом

По мнению политика, украинцам придется защищать свои "традиционные ценности" от влияний, которые будут мешать решить проблемы с демографией.

Украинский общественно-политический деятель, экс-лидер "Правого сектора" и командующий "Украинской добровольческой армией" Дмитрий Ярош считает, что после победы в войне с Россией украинцам придется вести еще одну "войну". Им нужно будет защищать свои "традиционные ценности" от влияний, которые будут мешать решить проблемы с демографией.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, украинскому правительству не нужно думать о том, чтобы после окончания войны разрешать въезд в Украину миллионов мигрантов, а о том — как построить такую Украину, в которую вернутся миллионы украинцев и украинок.

Кроме того, Ярош призвал следить за тем, чтобы украинцам не подбросили "антинациональные вещи".

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“Для рождения ребенка нужны мужчина и женщина. Поэтому нельзя, чтобы наших мужчин и женщин, наших детей и внуков всякая мерзость превращала в "оно", или "неизвестно что"... Детям своим говорю: “Как победим этого Врага, будете сражаться с другим… Потому что этот враг - убивает наше национальное тело, а идущий за ним - убивает украинскую душу”, — написал политик.

Напомним, недавно в Институте демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины заявили о риске того, что после войны украинские женщины не вернутся домой, а воссоединение семей возможно уже за границей, куда смогут выехать мужчины.

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