Буданов прокомментировал информацию о причастности Украины к ударам в Судане

В ГУР заявили, что боевики террористической группировки "Вагнер" являются врагами Украины в любой точке Земного слоя.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал информацию издания CNN о якобы причастности украинских спецслужб к атакам дронами в Судане.

В комментарии " Голоса Америки " Буданов заявил, что боевики террористической группировки "Вагнер", участвовавшие в государственном перевороте в Судане, являются врагами Украины в любой точке Земли.

"Я лично еще год назад откровенно говорил, что все российские военные преступники, которые воевали, воюют или планируют воевать против Украины, будут наказаны в любой точке земного шара. Что касается подтверждения или опровержения информации в сообщениях CNN, — здесь без комментариев, мне нечего сказать. Пусть каждый находит ответы сам", — заявил Буданов.

Он отметил, что ситуация, которая сложилась в Судане, достаточно известна всем.

"В конце весны там произошел очередной мятеж, который полностью поддерживала российская сторона. Подразделения "Вагнер" участвовали и в организации, и непосредственно в самом перевороте. Это все, что могу вам сказать. Это наши враги, и мы будем действовать в любое время. какой точке земного шара"

Напомним, ранее сообщалось, что в столице Судана, городе Хартун, возобновили упорные бои между армией и Силами быстрого реагирования за власть в стране.

Кроме того, мы ранее информировали, что в мае работники ГУР провели спецоперацию "Троянский верблюд" в столице Судана , во время которой эвакуировали украинских граждан, и встретились с "вагнеровцами" и "русским миром".

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