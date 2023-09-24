Буданов прокоментував інформацію про причетність України до ударів в Судані

У ГУР заявили, що бойовики терористичного угруповання "Вагнер" є ворогами України у будь-якій точці Земного шару.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов прокоментував інформацію видання CNN про нібито причетність українських спецслужб до атак дронами у Судані.

У коментарі "Голосу Америки" Буданов заявив, що бойовики терористичного угруповання "Вагнер", які брали участь у держаному перевороті у Судані, є ворогами України у будь-якій точці Землі.

"Я особисто ще рік тому відверто казав, що всі російські воєнні злочинці, які воювали, воюють або планують воювати проти України, будуть покарані в будь-якій точці земної кулі. Щодо підтвердження чи спростування інформації в повідомленнях CNN, - тут без коментарів, мені нема чого сказати. Нехай кожен знаходить відповіді сам", - заявив Буданов.

Він зазначив, що ситуація, яка склалась у Судані, є достатньо відомою для всіх.

"В кінці весни там стався черговий заколот, який повністю підтримувала російська сторона. Підрозділи "Вагнер" брали участь і в організації, і безпосередньо в самому перевороті. Це все, що можу вам сказати. Це наші вороги, і ми будемо діяти в будь-якій точці земної кулі"

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у столиці Судану, місті Хартун, відновили запеклі бої між армією та Силами швидкого реагування за владу в країні.

Крім того, ми раніше інформували, що у травні працівники ГУР провели спецоперацію "Троянській верблюд" у столиці Судану, під час якої евакуювали українських громадян, та зустрілись із "вагнерівцями" і "рускім міром".

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