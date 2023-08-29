Страчені в пустелі: кривавий геноцид в Судані та невидима рука “Вагнера” (фото, відео)

Розслідування про звірства, скоєні протягом одного дня, відкриває вікно в масштаби зловживань, приховані від очей громадськості.

Сотні сімей зібралися в столиці Західного Дарфуру Ель-Генейні 15 червня, плануючи втечу з того, що перетворилося на пекельний пейзаж з висаджених у повітря будівель, розмальованих расистськими графіті, і вулиць, вкритих трупами. Губернатор штату щойно був страчений і понівечений арабськими ополченцями, і цивільному населенню не залишалося нічого іншого, окрім як тікати.

ТСН.ua пропонує вам адаптацію матеріалу CNN з подробицями жахливої різанини, яка вважається одним із найжорстокіших інцидентів в історії суданського регіону, що постраждав від геноциду.

За свідченнями, зібраними CNN, потужні воєнізовані Сили швидкого реагування і союзні їм ополченці полювали на неарабів у різних частинах міста і прилеглих пустельних районах, в результаті чого сотні людей загинули, рятуючись втечею, як свідчать зібрані дані.

SUDAN WAR TURNS RACIST



The governor of Sudan’s West Darfur region has been brutally murdered. Abdallah Abkar was killed shortly after accusing the Rapid Support Forces paramilitary group of committing 'genocide.' He’d also raised fears that Arab tribes would attack African ones… pic.twitter.com/mDV33YjddK — African Stream (@african_stream) June 16, 2023

CNN проаналізувала відео, фотографії та супутникові знімки, а також зібрала 11 свідчень очевидців і тих, хто пережив насильство в Ель-Генейні, в тому числі гуманітарних працівників, які збирали тіла загиблих, і хірурга, який лікував поранених у Чаді, щоб скласти докупи жахіття 15 червня.

Оскільки вбивства в Судані не припиняються, а насильство, за повідомленнями, набирає обертів, розслідування CNN про звірства, скоєні протягом одного дня, відкриває вікно в масштаби зловживань, здебільшого приховані від очей громадськості.

Рано вранці того дня жителі масово вирушили з південної частини Ель-Генейни, багато хто намагався дістатися до розташованого неподалік суданського військового штабу, де, на їхню думку, вони могли б знайти безпеку. Але, за їхніми словами, їхні спроби були швидко зірвані атаками Сил швидкого реагування. За словами тих, хто вижив, декого страчували просто на вулицях.

Інші загинули в результаті масового утоплення, в них стріляли, коли вони намагалися перетнути річку. Багато з тих, кому вдалося вибратися, потрапили в засідку біля кордону з Чадом, були змушені сидіти на піску, перш ніж їм наказали бігти в безпечне місце, оскільки їх обстрілювали кулями.

Багато з тих, кому вдалося вибратися, потрапили в засідку біля кордону з Чадом / Twitter

“15 червня було вбито понад 1 000 людей. Я збирав тіла в той день. Я зібрав величезну кількість”, — розповів CNN один місцевий гуманітарний працівник, який попросив не називати його імені з міркувань безпеки. За його словами, загиблі були поховані в п'яти різних братських могилах у місті та його околицях.

Не маючи доступу до міста, CNN не змогли самостійно перевірити справжню кількість жертв, але свідчення збирачів тіл, гуманітарних організацій, лікарів і тих, хто вижив, дають певні підказки.

Конфлікт між силами швидкого реагування і суданською армією спалахнув у квітні. Відтоді, за оцінками Міжнародної організації з міграції, понад мільйон людей втекли до сусідніх країн.

Зараз телекомунікаційне відключення і втеча міжнародних гуманітарних груп практично відрізали Дарфур від зовнішнього світу. Але новини про різанину 15 червня почали просочуватися з регіону від біженців, які втекли до Чаду. Докази, виявлені CNN, свідчать про те, що за завісою таємниці Сили швидкого реагування та їхні союзники ведуть невибіркову кампанію масових вбивств і сексуального насильства, подібних до яких регіон не бачив за останні десятиліття.

Офіційний речник RSF заявив CNN, що організація “категорично” заперечує ці звинувачення.

“Сказати, що ти масаліт — це смертний вирок”, — зазначив Джамал Хамісс, адвокат з прав людини, маючи на увазі своє неарабське плем'я, одне з найбільших у Дарфурі. Хамісс був серед тих, хто розповів, що вони втекли з Ель-Генейни до Чаду, переживши низку позицій Сил швидкого реагування і союзних ополченців, приховуючи свою етнічну приналежність.

За його словами, йому вдалося уникнути страти лише тому, що він переконав бойовиків, що належить до етнічної групи тагой, мовою якої він досконало володіє.

Хамісс пригадує, як 8-річний хлопчик схопив його за руку, коли частина групи йшла до кордону з Чадом, поспішаючи віддалитися від насильства.

“Коли ми прибули до Шукрі, нас схопили, — розповідає Хамісс. — Вони сказали нам тікати. Вони застрелили 8-річного хлопчика. Він намагався втекти, і вони вистрілили йому в голову. 15 червня було одним з найгірших днів за всю історію Дарфуру”.

Відродження сценарію геноциду

Дарфур був спустошений десятиліттями кампанії етнічних чисток, пік якої припав на початок 2000-х років, і яку очолив Мухаммед Хамдан Дагало — широко відомий як Хемедті. Тодішній лідер ополчення Джанджавід, Хемедті, а нині командувач Сил швидкого реагування, схоже, відродив цю тактику в загальнонаціональній боротьбі за те, щоб вирвати контроль над Суданом у військових країни.

Командир Сил швидкого реагування генерал Мухаммед Хамдан Дагало (Хемедті) виступає на пресконференції в Хартумі, Судан, у квітні 2019 року / Associated Press

До початку нинішньої війни в Судані Хемедті був другою найвпливовішою людиною в суданському уряді. Він об'єднався зі своїм запеклим ворогом, військовим лідером Судану Абдель Фаттахом аль-Бурханом, щоб придушити демократичний рух, який допоміг повалити тодішнього диктатора Омара аль-Башира, а згодом разом очолив переворот проти міжнародно визнаного перехідного уряду.

Коли їхнє суперництво переросло у відкриту війну, Дарфур став гарячою точкою конфлікту. Хемедті подвоїв свої зусилля для зміцнення контролю над неспокійним регіоном, захопивши ключові прикордонні переходи, які допомогли йому збільшити поставки зброї від зовнішніх гравців, таких як російська група вагнерівців, і розпочав жорстокий наступ на місцеві племена, що призвів до масштабних людських жертв.

Через кілька тижнів після початку конфлікту в Судані громадські активісти в Дарфурі попередили, що Суданські збройні сили та їхні союзники прискорили насильство в регіоні, спалюючи великі ділянки землі в селах і цілих районах, свавільно вбиваючи мирних жителів і ґвалтуючи жінок.

Ель-Генейна — найбільше суданське місто, яке потрапило під владу Сил швидкого реагування та його попередника Джанджавід. Протягом декількох тижнів озброєні місцеві жителі боролися проти RSF та їх союзників, оскільки місто зазнавало постійних нападів та обстрілів.

У червні Організація Об'єднаних Націй забила на сполох через етнічні переслідування і вбивства людей з громади масалітів в Ель-Генейні після повідомлень про страти без суду і слідства і “постійні розпалювання ненависті”, включаючи заклики до їхнього вбивства або вигнання.

Переважна більшість тих, кому вдалося вибратися з Ель-Генейни живими, знайшли притулок у прикордонному чадському місті Адре, розташованому приблизно за 35 кілометрів від міста.

За даними організації “Лікарі без кордонів” (MSF), яка керує єдиною лікарнею в Адре, 15 червня місто прийняло найбільшу кількість мігрантів за один день, а також найбільшу кількість жертв — 261 — з моменту початку конфлікту в Судані. Наступного дня кількість поранених, які прибули до лікарні, була ще більшою: 387.

“Звідусіль надходили цивільні особи, яких доправляли всіма можливими способами”, — розповів в інтерв'ю CNN доктор Папі Малоба, єдиний хірург MSF, який працював в Адре 15 червня.

За словами Малоби, більшість поранень, які він лікував, вказували на те, що люди були застрелені під час втечі — вогнепальні поранення в спину, ноги і сідниці. Серед поранених було багато жінок і дітей.

Серед жертв — жінки і діти / Twitter

“Я пам'ятаю першу смерть, яку я зафіксував, — сказав Малоба, розповідаючи про 15 червня. — Це була 2-річна дитина, якій кілька разів вистрілили в живіт”.

У період з 15 по 18 червня до лікарні MSF звернулися 112 жінок з вогнепальними пораненнями і травмами, отриманими в результаті побиття та інших нападів. Половина з них були вагітними.

Ель-Генейна вперше була втягнута в нинішній конфлікт у Судані наприкінці квітня. За свідченнями очевидців та громадських організацій, сили швидкого реагування та їхні союзники неодноразово обстрілювали місто, що призвело до сотень смертей у перші місяці насильства.

Бої посилилися на початку червня і завершилися стратою губернатора Західного Дарфуру Хаміса Аббакара 14 червня. Після його смерті з'явилися відеокадри, на яких видно, як Аббакара беруть під варту бійці Сил швидкого реагування. Суданські військові звинуватили RSF у його вбивстві, але вони це звинувачення заперечують.

“Востаннє, коли ми реєстрували кількість загиблих в Ель-Генейні, вона становила 884 особи”, — розповів CNN місцевий гуманітарний працівник з Ель-Генейни, який працює на західну некомерційну організацію. “Це було 9 червня. Після 9 червня все змінилося. Загиблих стала незліченна кількість”".

“Розстрілювали, коли вони тонули”

За словами очевидців, група біженців потрапила в засідку майже відразу після того, як рано вранці 15 червня почала свою втечу. Перший серйозний інцидент стався перед навчальною лікарнею Ель-Генейна, недалеко від центру міста. “У бойовиків були великокаліберні кулемети радянських часів та інше важке озброєння”, — розповів Хамісс, адвокат з Ель-Генейни.

“Я бачив підрозділи ЗС РФ на власні очі. Вони були одягнені у військову форму і головні убори “джанджавід”, — розповів Хамісс. — Вони стояли перед нами і обстрілювали нас кулями”.

За словами джерел CNN, натовп розійшовся. Дехто шукав притулку в сусідніх будинках, а інші продовжили рух на північ до Ардмати, де розташована військова база суданської армії. За словами очевидців і збирача тіл, близько 300 осіб попрямували на схід до річкової долини, відомої як Ваді Каджа, сподіваючись перетнути зазвичай неглибоку річку в спробі врятуватися від наступу Сил швидкого реагування і їхніх союзників.

Але того дня, за словами очевидців, річка була вищою, ніж зазвичай, і це підтверджується супутниковими знімками, що призвело до того, що десятки людей, які не вміли плавати, потонули. Троє очевидців з Ваді-Каджа розповіли, що ополченці стріляли по людях у воді, в тому числі по дітях і літніх людях, які відчайдушно намагалися переплисти річку.

Один гуманітарний працівник, який попросив не називати його імені з міркувань безпеки, сказав, що він був свідком безпосередніх наслідків і нарахував близько 120 загиблих.

Захра Адам, активістка руху за права жінок з Ель-Генейни, розповіла CNN, що вона врятувала від утоплення двох хлопчиків. “Я намагалася зняти відео, але за мною стояв озброєний чоловік, і я не могла, — сказала Адам. Нас оточили бійці. Вони були всюди”.

CNN перевірила кілька відео, знятих на наступний день після різанини, на яких видно тіла на вулиці і масштабні руйнування в радіусі кілометра від Ваді-Каджа, що допомагає підтвердити свідчення про те, що сім'ї, які тікали, були розкидані в результаті нападів і змушені були бігти до річки.

Відео з купами тіл, поширені в соціальних мережах на початку того ж тижня, також були географічно прив'язані до цієї місцевості, що свідчить про те, що це місце неодноразово ставало місцем насильства. Тіла також можна було побачити на супутникових знімках цієї місцевості від 21 червня.

Суданський Червоний Півмісяць збирає тіла

Пропагандистське відео, опубліковане RSF на своєму офіційному каналі YouTube 2 липня, ще більше підтвердило твердження про масові вбивства в Ель-Генейні.

На кадрах видно, як командувач RSF в Західному Дарфурі генерал Абдельрахман Джума — який також фігурує у відео з викраденням губернатора Західного Дарфуру — керує операцією з “зачистки” міста.

На відео Джума дякує членам Суданського товариства Червоного Півмісяця за допомогу. Товариство є основним партнером Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Судані, який заявив, що його співробітники допомагають розподіляти гуманітарну допомогу і збирати тіла загиблих з самого початку конфлікту.

Командувач Сил швидкого реагування Західного Дарфуру генерал Абдельрахман Джума наглядає за операцією з “зачистки” міста. Скриншот / YouTube

На пресконференції 26 серпня офіційний представник Західного Дарфуру Муджиб Рахман Мухаммад Резк заявив, що в Західному Дарфурі і його околицях було виявлено 30 масових поховань, в тому числі у Ваді-Каджа, куди Сили швидкого реагування і їхні союзники скидали тіла.

Позасудові страти біля кордону з Чадом

За словами тих, хто вижив, втеча з Ель-Генейни стала ще більш небезпечною після того, як сім'ї вибралися з міста, оскільки шлях до кордону з Чадом був всіяний позиціями Сил швидкого реагування і союзних ополченців.

Двоє збирачів тіл з Ель-Генейни розповіли, що натовп потрапив у засідку в чотирьох або п'яти різних місцях на приблизно 7-кілометровій ділянці дороги між містом і Шукрі, поблизу кордону з Чадом.

Один чоловік, який попросив не називати його імені, розповів, що втратив вісьмох членів своєї сім'ї в цьому районі, де, за повідомленнями, базується база арабських ополченців. ООН також повідомляла про це місце як про місце, де відбуваються страти без суду і слідства.

Їх стратили. Вони йшли разом перед Шукрі, і їх застрелили ззаду”, — сказав він. Серед загиблих були його батько і дядько, яких, за його словами, застрелили в упор в голову.

“З ними була моя бабуся. Вона бачила, як на її очах вбили двох її синів”, — додав він.

Наступного дня після різанини життя в Ель-Генейні завмерло, за свідченнями очевидців і відео з місця подій. Місто перейшло під контроль Визвольних сил Сирії та союзних ополченців, а громадянський опір неарабського населення було придушено.

“Тілами була встелена вулиця від Педагогічної лікарні Генейни аж до південної частини міста”, — розповідає місцевий житель Захві Ідрісс, який зняв відео того дня.

“Це було місто-привид, — сказав він. — Там не було нічого, окрім трупів і жахливих сцен”.

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