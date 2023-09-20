Украина якобы нанесла удар по приспешникам "Вагнера" в Судане: в ГУР прокомментировали статью CNN

Юсов напомнил слова Буданова о том, что Украина будет уничтожать российских военных преступников в любой точке мира.

Журналисты CNN опубликовали расследование, в котором говорится, что украинские спецслужбы могут стоять за серией атак дронами и наземной операцией, направленной против боевиков в Судане, поддерживаемых ЧВК "Вагнер".

Об этом говорится в материале CNN со ссылкой на неназванный источник в украинских военных кругах.

Что известно об атаках по боевикам в Судане

Издание пишет, что по рассказам источника, удары по боевикам были нанесены всего через два дня после того, как ЧВК "Вагнер" способствовал доставке большого конвоя оружия в Судан.

Сообщается о шести атаках беспилотниками по пикапам, проезжавшим по мосту Шамбат. Еще восемь ударов пришлись на припаркованные транспортные средства, здания и вооруженных людей в Омдурмане и западном пригороде Омбада.

В рамках операции была совершена серия нападений на военизированную группировку Силы быстрой поддержки (RSF), которая получает помощь от "Вагнера" в борьбе против армии Судана за контроль над страной.

Атаки по боевикам в Судане, поддерживаемым "Вагнером"/Скриншот

Места атак по боевикам в Судане, поддерживаемым "Вагнером" / Фото: CNN

Причастна ли Украина к ударам по приспешникам "Вагнера" в Судане

Военный чиновник Судана сказал журналистам, что ему "ничего не известно об украинской операции". Он не верит, что это может быть правдой.

В то же время в CNN обращают внимание, что полученные ими видео с операции в Судане были сняты FPV-дронами DJI MAVIC 3, которые, в частности, используют и украинские военные в развязанной Россией войне.

Журналисты утверждают, что на одном из видео на мониторе контролера БПЛА рядом с англоязычной надписью "STOP" видна и украиноязычная надпись "Зупинити".

Что говорят в ГУР об атаках в Судане

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов сказал изданию "РБК-Украина", что разведка не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию об атаках на военизированную группировку в Судане, которую поддерживают "вагнеровцы".

Юсов отметил – ГУР может лишь констатировать, что Россия ослабляет свое влияние везде в мире и теряет все то, что завоевывала и накапливала поколениями еще со времен СССР.

"Это, в частности, касается и Африки. Можно также напомнить слова генерала Буданова о том, что Украина будет уничтожать российских военных преступников в любой точке мира, где бы они ни находились", — добавил представитель военной разведки.

К слову, в мае работники ГУР провели спецоперацию "Троянский верблюд" в столице Судана, во время которой эвакуировали украинских граждан, и встретились с "вагнеровцами" и "русским миром".

Также в мае на фоне взрыва авто российского пропагандиста-украинофоба Захара Прилепина начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов анонсировал продолжение в любой точке мира ликвидации россиян, причастных к полномасштабной войне и смертям украинцев.

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