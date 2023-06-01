Оказались в ловушке: в приюте из-за боевых действий погибли 60 детей

Дети находились без доступа к пище, воде и лекарствам.

В столице Судана – Хартуми – в детском приюте за последние шесть недель погибли, по меньшей мере, 60 детей. Они оказались в ловушке из-за боевых действий. Основными причинами смерти было отсутствие пищи и воды, а также болезни.

Об этом сообщает AP.

Сотрудник приюта объяснил, что дети оказались в ловушке из-за боевых действий.

"Это катастрофическая ситуация. Мы ожидали этого с первого дня боевых действий", – сказал он.

Согласно документам, свидетельствующим о смерти детей, среди погибших были, в частности, младенцы в возрасте до трех месяцев, а также четверо сотрудников приюта. Только за последние выходные скончались 26 человек.

Ситуация в Судане

Жители Хартума из-за продолжающихся боев сидят в домах, у многих заканчиваются запасы пищи и воды. В некоторых местах поврежден водопровод, многие суданцы набирают воду в реке Нил.

"Перемирие, если оно будет соблюдаться, позволит мирным жителям покинуть город. Иностранные государства надеются, что они смогут эвакуировать из Судана своих граждан", — сообщили ранее журналисты.

По словам заместителя представителя ООН Фархана Хака, в стране ощущается острая нехватка продовольствия, чистой воды, лекарств и топлива. В то же время, цены резко выросли.

Интенсивные боевые действия в Хартуме, а также в штатах Северный и Голубой Нил, Северный Кордофан и Дарфур препятствуют операциям по оказанию помощи.

Телеканал Al Arabiya со ссылкой на данные группы врачей сообщил, что в Судане прекратили работать большинство крупных больниц.

В Судане в последнее время продолжается напряженность между военными и гражданскими группами, которые не могут поделить власть после того, как в 2019 году свергли с должности диктатора Омара аль Башира. Сторонники одних и других устраивают протесты и обвиняют друг друга в захвате власти.

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