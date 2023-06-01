Ночная атака на Киев: власти уточнили данные о жертвах

В Киеве в результате вражеских ракетных обстрелов в ночь на 1 июня среди трех погибших — один ребенок, а не два. Количество травмированных – 10 человек, в том числе ребенок.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в Telegram.

Все погибшие – жители Деснянского района столицы.

"Пострадавшие: в Деснянском районе - 3 погибших, из них 1 ребенок (2012 г.р.) и 10 человек травмированы, из них 1 ребенок", — рассказали в КМВА.

В Днепровском районе столицы два человека получили травмы.

Напомним, что в ночь на 1 июня россияне обстреляли Киев баллистическими ракетами. Обо всех подробностях атаки читайте в новости.