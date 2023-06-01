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В Белгороде снова "бавовна": пылают дома и авто, власти объявили эвакуацию

В Белгороде снова "бавовна": пылают дома и авто, власти объявили эвакуацию

Последствия обстрела Шебекиного / Фото: Вячеслав Гладков

Местные жаловались на сильные звуки взрывов.

В России в ночь на 1 июня в Белгородской области произошла очередная "бавовна".

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил об обстреле города Шебекино. Известно о минимум двух пострадавших.

"Горящие дома и разбитые авто. Везде куча обломков в результате ночных обстрелов Шебекинского района Белгородской области", – пишут россияне в соцсетях.

Там якобы работает противовоздушная оборона. Местные власти объявили о плане эвакуации населения в другие регионы.

Напомним, Российский добровольческий корпус, воюющий против путинского режима в РФ, опубликовал видеоотчет со своего молниеносного рейда в Белгородскую область, состоявшийся 22 мая. За сутки "спецоперации" им удалось взять под контроль территорию больше площади, чем Бахмут.

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